Fotos de “El Mencho”: las historias detrás de las pocas imágenes que existen del líder del CJNG abatido

Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, siempre fue hermético con su imagen. (Captura de pantalla)

La imagen pública de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido este domingo 22 de febrero durante un operativo en Tapalpa, Jalisco, ha estado marcada por el misterio y la escasez de fotografías donde se le retrate.

A diferencia de otros capos del narcotráfico mexicano que gozaban del foco mediático, como en su momento lo fue Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder cofundador del Cártel de Sinaloa, la biografía visual de Oseguera Cervantes se limita a un puñado de imágenes oficiales y algunas fotos filtradas.

Este vacío fotográfico no solo alimentó el mito en torno a su figura, sino que convirtió en piezas de archivo a cada retrato disponible del hombre que llegó a ser considerado uno de los criminales más buscados de México, Estados Unidos y el mundo.

Las fotos clave de “El Mencho”, una a una

1. Fotografías de sus detenciones en EEUU

Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, detenido en 1986 y 1989. (Departamento de Policía de San Francisco, EEUU)

Antes de convertirse en el narcotraficante más poderoso como líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes ya figuraba en archivos policiales estadounidenses. Un par de fotografías muy conocidas, que lo muestran de joven, corresponden a dos arrestos documentados en el Área de la Bahía de San Francisco, uno en 1986 y otro en 1989.

En la década de los ochenta, Oseguera vivía en esa región de California, donde fue detenido por delitos relacionados con posesión y venta de drogas. Los registros judiciales muestran que en 1986 fue condenado y cumplió una pena en una prisión estatal de California. Tras su liberación, permaneció un tiempo más en Estados Unidos, hasta que en 1989 fue arrestado nuevamente por un caso similar. Eventualmente, regresó a México donde, años después, iniciaría su ascenso criminal.

Las imágenes de estas detenciones —fotos de frente y perfil, con sudadera azul y rostro juvenil— son las únicas fotografías oficiales confirmadas de Oseguera Cervantes en custodia policial.

2. Fotografía tipo ficha de la DEA

La cifra a cambio de información para ubicar al 'Mencho' subió de 10 a 15 millones de dólares. (DEA)

Se trata de la imagen frontal, con fondo azul claro, en la que Oseguera Cervantes aparece con bigote delgado, cabello corto y expresión seria. Esta foto fue difundida internacionalmente por la DEA como parte de su ficha de búsqueda, convirtiéndose en la imagen más emblemática y reutilizada en reportes oficiales y medios de comunicación.

3. Cartel de recompensa de la DEA (tres imágenes)

EEUU anunció un aumento a la recompensa que se ofrece por 'El Mencho', líder del CJNG. (DEA/Departamento de Estado de Estados Unidos)

El cartel de recompensa de la DEA, que ofrecía hasta 15 millones de dólares por datos que ayudaran a dar con su paradero. Dicha ficha incluye tres fotografías distintas:

Izquierda: Retrato en blanco y negro, donde Oseguera Cervantes aparece visiblemente más joven, con entradas pronunciadas y mirada directa.

Centro: La imagen más usada, la misma ficha frontal de la DEA, pero con fondo blanco.

Derecha: Fotografía donde viste camisa roja, sin bigote.

4. Fotografía familiar con “El Menchito”

Fotografía de El Mencho con sus hijos, entre ellos El Menchito, hoy detenido en EEUU. (Redes sociales)

En esta imagen, Oseguera Cervantes aparece sentado en una mesa acompañado por su hijo, Rubén Oseguera González, alias “El Menchito” (actualmente condenado a cadena perpetua en Estados Unidos), y una menor, supuestamente una de sus hijas. La foto es de ambiente informal, no proviene de archivos institucionales y se difundió a través de filtraciones.

6. Foto de El Mencho conviviendo con familiares y operadores

El Mencho conviviendo con familiares y operadores del CJNG. (Fotografías tomadas de @idn__03/DGLEDO)

En los últimos días, antes de la noticia de su abatimiento, volvieron a circular en redes sociales imágenes presuntamente tomadas en reuniones familiares o en eventos sociales, como palenques.

En estas fotos, atribuidas a filtraciones y publicaciones en Reddit, se aprecia a Oseguera Cervantes conviviendo con familiares y amigos, entre ellos sus hermanos Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana”, y Abraham Oseguera Cervantes, “Don Rodo”.

La muerte de “El Mencho”, el operativo en Jalisco

El 22 de febrero de 2026, fuerzas federales mexicanas llevaron a cabo un operativo de alto impacto en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco, que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes.

El despliegue, resultado de trabajos de inteligencia con apoyo de agencias de Estados Unidos, incluyó la participación de efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, así como el uso de aeronaves.

Durante la operación, el grupo de seguridad fue atacado por integrantes del CJNG, lo que desencadenó un enfrentamiento armado. Cuatro miembros del cártel murieron en el lugar, mientras que otros tres —incluido “El Mencho”— resultaron heridos y fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. La identidad de Oseguera Cervantes será confirmada mediante peritajes forenses. Además, otros dos integrantes fueron detenidos, sin que hasta ahora se sepan sus identidades.

A raíz de la operación, distintas regiones del país registraron una ola de violencia con bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques a establecimientos en 20 entidades, entre ellas Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Baja California, Nayarit.

El Gobierno federal y los estados afectados activaron alertas, reforzaron operativos y suspendieron actividades públicas en respuesta a los hechos.