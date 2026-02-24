The New York Times

La CIA le entregó a México información “decisiva” para “eliminar” a “El Mencho”

Las autoridades mexicanas dijeron que habían encontrado al escurridizo capo de la droga siguiendo a una pareja sentimental. La agencia de inteligencia de EEUU proporcionó datos fundamentales para la operación

Fotografía de El Mencho con
Fotografía de El Mencho con sus hijos, entre ellos El Menchito, hoy detenido en EEUU (Redes sociales)

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) proporcionó información importante sobre la localización del líder del cártel más buscado de México, lo que condujo a una operación de las fuerzas especiales mexicanas y a su asesinato el domingo, según un funcionario estadounidense y otras personas con conocimiento de la operación.

Las autoridades mexicanas dijeron el lunes que encontraron al jefe del cártel, Nemesio Oseguera Cervantes, líder veterano del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido como “El Mencho”, siguiendo a una de sus parejas sentimentales. Dijeron que primero habían seguido a uno de sus colaboradores, quien llevó a la mujer a una cita con Oseguera en el escondite del líder del cártel.

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional de México, dijo que la información sobre el colaborador procedía del ala de élite de inteligencia del ejército mexicano. Pero también reconoció que las autoridades mexicanas habían utilizado “información complementaria” de agencias estadounidenses para rastrear la red de contactos de Oseguera.

Una de las personas informadas de la operación dijo que la información de la CIA había sido “decisiva para eliminar” al líder del cártel.

Las personas que conocen la operación no quisieron describir la fuente de la información, señalando que la agencia disponía de muchos métodos para recabar información, incluida una red de informantes humanos, imágenes aéreas y comunicaciones interceptadas.

Durante todo el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos ha intensificado el intercambio de información de inteligencia y ha presionado a México para que actúe en consecuencia.

El narcotraficante mexicano recientemente asesinado
El narcotraficante mexicano recientemente asesinado Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como "El Mencho" aparecía en fotografías sin fecha en un cartel de "se busca" publicado en la página web del Departamento de Estado de Estados Unidos (REUTERS)

Durante el gobierno de Joe Biden, la CIA inició vuelos encubiertos de aviones no tripulados sobre México para buscar laboratorios de producción de fentanilo y líderes de cárteles. John Ratcliffe, director de la CIA en el gobierno de Trump, amplió esos vuelos y presionó a los agentes de su agencia para que reclutaran más informantes —esencialmente espías— que pudieran proporcionar información crítica.

Un funcionario mexicano dijo que la cooperación demostraba que el gobierno podía actuar con rapidez y eficacia a partir de la información proporcionada por las agencias de inteligencia estadounidenses. Las autoridades mexicanas se han opuesto a los funcionarios estadounidenses que desean que las fuerzas mexicanas y estadounidenses realicen redadas conjuntas contra laboratorios o líderes de cárteles, argumentando que las fuerzas mexicanas tienen la capacidad necesaria para ejecutar operaciones complejas.

El asesinato de Oseguera, dijeron algunos funcionarios, debería dar al gobierno mexicano cierta influencia para frenar las exigencias estadounidenses de redadas conjuntas o ataques unilaterales con aviones no tripulados.

El Comando Norte, el cuartel general militar estadounidense con responsabilidad sobre México, creó en enero un grupo de intercambio de inteligencia en Fort Huachuca, en Arizona.

Una persona informada sobre la operación contra Oseguera dijo que el grupo especial dio algunos datos de inteligencia para ayudar al ejército mexicano en la búsqueda del líder del cártel.

El grupo especial está diseñado para enfrentar a los cárteles de la droga y cuenta con unos 300 militares y civiles, incluidos representantes de agencias de inteligencia estadounidenses y personal de las fuerzas de seguridad. Los miembros del grupo de trabajo estudian los cárteles, analizando su liderazgo, logística y operaciones financieras, con el fin de desarrollar información de inteligencia sobre la que puedan actuar las autoridades mexicanas.

En una entrevista concedida a principios de este mes, el comandante del grupo especial, el general de brigada Maurizio Calabrese, dijo que su grupo examinaba las redes de apoyo que rodean a los cárteles. Su personal puede rastrear a personas que no son miembros del cártel, pero que permiten al grupo operativo comprender mejor toda la operación. “Se trata, pues, de identificar toda esa red y saber en qué medida contribuye a generar ingresos para esos grandes cárteles”, dijo Calabrese. “Obviamente, eso es lo que queremos desestabilizar”.

© The New York Times 2026.

