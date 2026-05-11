Suga dejó caer la “bomba”: BTS volvería a México en 2027 y apunta al Estadio Azteca

Suga, integrante de BTS, prometió a fans mexicanas que la agrupación regresará para presentarse en un recinto aún más grande como el Estadio Banorte (Estadio Azteca). (TikTok)

El grupo de K-pop surcoreano BTS cerró este domingo 10 de mayo su gira en la Ciudad de México con un mensaje inesperado de Suga: el integrante propuso que la próxima visita del grupo en 2027 sea en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca).

La noticia toma aún más fuerza luego de la reunión de la agrupación con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien de igual forma aseguró que los idols regresarían a México en el 2027.

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El impacto de la gira “ARIRANG” en México se reflejó en la venta de más de 180,000 boletos en tres fechas en el Estadio GNP Seguros, que resultaron insuficientes ante la gran demanda de entradas, lo que llevó a que en días de los conciertos la multitud de ARMY se congregara en las inmediaciones del recinto.

¿Qué dijo Suga?

Los siete integrantes de BTS posan alineados frente al iluminado Estadio Banorte en México, mientras los fuegos artificiales estallan sobre un ambiente festivo y de luces moradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el último concierto de la gira en la capital mexicana, al final de su intervención, Suga dejó ver que estaba al tanto de la situación de muchas fans que no lograron conseguir una entrada a sus conciertos: “He escuchado que fuera, al igual que aquí dentro, hay muchos fans de ARMY presentes”, dijo.

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Posteriormente, se dirigió al público con una pregunta: “¿Por casualidad hay algún estadio aún más grande aquí en México? Entonces, la próxima vez que vengamos, ¡tenemos que presentarnos en ese lugar!”.

La declaración provocó la reacción inmediata del ARMY mexicano, que inundó las redes sociales con peticiones para que el grupo se presente en el ex Estadio Azteca, el recinto más grande del país, con capacidad para más de 87 mil personas.

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el jueves tras recibir al grupo en Palacio Nacional que existe una invitación abierta para que BTS regrese a la Ciudad de México en 2027. “Tienen las puertas abiertas para presentarse en el lugar que elijan”, dijo la mandataria.

¿Y en qué fechas podrían regresar?

(Ocesa K-pop)

El calendario global de BTS señala el cierre del “ARIRANG World Tour” en marzo de 2027 en Manila, Filipinas. El grupo mantiene sin confirmar varias fechas en enero, junio y julio de ese año, lo que alimenta la expectativa del fandom mexicano sobre una posible visita.

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Entre las fechas señaladas por seguidores figuran el 13 de junio, aniversario del debut de la banda, y el 9 de julio, Día ARMY, aunque aún no hay nada concreto. Incluso se especula si México podría tener fechas sorpresas en el encore o si sería una visita con una nueva gira mundial.

Durante su visita a la capital mexicana, los integrantes hicieron homenajes a la cultura mexicana: sus bailarines portaron máscaras de luchadores; Jin portó la chamarra oficial del luchador Místico; interpretaron la canción sorpresa Airplane Pt. 2 que menciona a la Ciudad de México; añadieron detalles mexicanos a sus vestuarios, hablaron español, con expresiones muy mexicanas, y más.

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Algunos de ellos fueron vistos viendo la lucha libre, en el Espacio Escultórico de la UNAM, en Atizapán de Zaragoza, Chapultepec. A ello se suma que se les vio muy activos en redes sociales, incluso con J-Hope deseando feliz Día de las Madres.

La propia banda confirmó así a Claudia Sheinbaum su regreso a México en 2027 (x/@Claudiashein)

La visita de BTS representó la primera presentación grupal desde 2017 y consolidó a la Ciudad de México como una de las plazas más buscadas para el fenómeno K-pop.

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Los conciertos de BTS en la Ciudad de México se realizaron los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, marcando su regreso grupal de los siete integrantes tras una pausa en su carrera para cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Tras sus presentaciones en México la siguiente parada del “ARIRANG World Tour” será Stanford, California, con conciertos programados para el 16 y 17 de mayo.

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