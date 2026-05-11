Cazzu, a punto de ser notificada en Argentina sobre demanda de Christian Nodal en Jalisco: ¿en qué va el caso?

¿En qué va la demanda de Christian Nodal contra Cazzu? (Instagram)

La cantante Cazzu está a punto de recibir en Argentina la notificación formal de la demanda presentada por Christian Nodal en Jalisco para definir la convivencia y la manutención de su hija Inti.

El procedimiento sigue detenido a la espera de que la artista sea notificada, trámite que se realizará a través de una carta rogatoria enviada por la Cancillería mexicana a las autoridades argentinas, explicó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, en una entrevista reciente con la periodista Ahtziri Cárdenas para Despierta América.

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El magistrado expuso que, desde el 18 de marzo, la Cancillería recibió la solicitud de un juez familiar de Jalisco para notificar a la cantante por canales diplomáticos. Hasta que la notificación no se concrete, el juicio no podrá avanzar.

La demanda de Nodal contra Cazzu apenas avanza. (Instagram)

“No hay un plazo como tal que podamos hablar, que se encuentre estandarizado o que sea alguna práctica, porque depende de muchos factores que son variables”, dijo Álvarez Pulido.

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El presidente del Supremo Tribunal de Justicia detalló que la notificación no constituye una sentencia ni una condena, sino un aviso formal para que la demandada pueda responder.

“Esta primera notificación no es una sentencia, no es ningún tipo de condena ni mucho menos. Es simplemente el informarle a una persona, el decirle: Oye, en tal lugar, en tal juzgado, te están llamando a un juicio”, explicó. Si Cazzu se niega a recibir el aviso, existen mecanismos legales para dejar constancia del intento.

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El trámite legal y las dudas sobre la competencia

La demanda fue presentada por Christian Nodal el 4 de noviembre de 2025, tras meses de desacuerdo público con Cazzu por cuestiones de convivencia y manutención de su hija.

(Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

El cantante solicita al juez tres resoluciones principales: definición de la custodia legal, establecimiento de un régimen de visitas y la fijación de una pensión alimenticia provisional.

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Según la ley de Jalisco, los juicios donde hay menores deben realizarse en el lugar donde reside la niña, que en este caso es Argentina. Álvarez Pulido evitó detallar públicamente los motivos por los cuales el juez mexicano aceptó la demanda, pero subrayó que la decisión se encuentra fundamentada en criterios legales y jurisprudenciales que obran en el expediente, documento reservado a las partes.

El caso ha generado debate público pues Cazzu ha asegurado públicamente que no recibía la manutención de su hija; mientras que Nodal ha respondido que sí lo ha hecho. La controversia mediática derivó en una “guerra de palabras” que ahora se canaliza en los estrados judiciales.

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El proceso es por escrito y, si la cantante acepta que el juicio se lleve en Jalisco, no estaría obligada a viajar a México. Las audiencias pueden realizarse por teleconferencia o a través de sus abogados.

El funcionario aclaró que los abogados de Cazzu podrán combatir la competencia del juzgado mexicano mediante recursos legales como apelaciones o amparos indirectos ante tribunales federales.

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Nodal presume supuesta habitación para Inti

En el video se muestra la habitación de Inti, hija del artista Nodal. Se exhibe un armario con prendas y calzado en tonos claros. La decoración presenta una cuna con ropa de cama con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Un mural de paisaje desértico en tonos rosados adorna una pared, junto a figuras de cactus y un cuadro con un sol y girasoles. Un libro infantil ilustrado con figuras de cactuses y un padre con una niña complementa el espacio. El contenido es una revelación de un espacio privado. (Instagram/@nodal)

Mientras el proceso legal sigue su curso, Christian Nodal mostró el sábado en redes sociales la habitación que supuestamente preparó para su hija Inti en su residencia de Magnolia, Texas, con imágenes que generaron reacciones entre sus seguidores y la familia de Cazzu.

El cantante exhibió un cuarto decorado con referencias a la cultura mexicana e incaica, mural de desierto, nubes colgantes, una cuna con la imagen de la Virgen de Guadalupe y el nombre “Inti” en la cabecera de la cama.

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En el posteo hay un cuento sobre la cama en el cual se lee: “Poquito a poco el forajido soñador volvió... Y entre tantas cosas que lo trajeron de regreso, también brillaba un nuevo motivo en su horizonte, su hija, su sol”. El libro infantil está ilustrado con figuras de cactuses y un padre con una niña.

El mensaje de Cazzu sobre la maternidad sin acompañamiento recibe el reconocimiento y empatía de miles de mujeres en redes sociales (IG)

El ambiente muestra detalles personalizados, un baño privado con jacuzzi y un guardarropa con prendas infantiles.

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Por su parte, Cazzu compartió este 10 de mayo, Día de las Madres, en sus redes: “Les deseo con toda mi alma una maternidad respetada, justa, equitativa y protegida. Una que sea escuchada y no una hazaña imposible. Les deseo amor y contención, interés de quienes las rodea sobre todo si están solas. Pero si la maternidad que atraviesan es diferente, las abrazo con todo mi amor”.

Por su parte, la hermana de Cazzu, Florencia Cazzuchelli, lanzó una advertencia tras la publicación del video del dormitorio de Inti de su excuñado: “Dentro de un par de días (espero que antes) van a entender por qué tira esos manotazos de ahogado y arma todo ese circo. Esperen nomás”.

Nodal reside actualmente en Texas junto a Ángela Aguilar y está pendiente de la posibilidad de convivir con su hija, sujeta a decisiones de autoridades argentinas y mexicanas.