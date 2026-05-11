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A.B. Quintanilla dedicó emotiva carta y coronó a Cazzu durante su concierto en EEUU: “Esto recién comienza para ti”

El compositor subió al escenario para acompañar a la cantante argentina en uno de los momentos más recordados de su gira

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Cazzu
Cazzu compartió escenario con A.B. Quintanilla, quien tocó el bajo y le habló sobre el sacrificio y los sueños ante miles de fanáticos en San Antonio, Texas. (Captura de pantalla @cazzu / @cazzuglobal)

A.B. Quintanilla coronó a Cazzu en el Boeing Center de San Antonio, Texas, durante uno de los conciertos de la gira de la trapera argentina por EEUU, en una noche que combinó homenaje, música en vivo y un gesto que nadie en el recinto anticipaba.

La velada tomó una dimensión distinta cuando Cazzu anunció desde el escenario la presencia del productor y hermano de Selena Quintanilla. El público estalló en aplausos antes de que el músico tocara una sola nota. Juntos interpretaron “Si Una Vez”, con A.B. Quintanilla al bajo, en una escena que circuló de inmediato en redes sociales.

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“Antes de iniciar esta canción, me va a acompañar A.B. Quintanilla”, dijo la cantante, visiblemente emocionada, antes de que el productor tomara su lugar en el escenario.

Cazzu
Lo que comenzó como un homenaje a Selena Quintanilla durante la gira de Cazzu por Estados Unidos se transformó en una de las noches más emotivas de la artista argentina: A.B. Quintanilla apareció en el Boeing Center de San Antonio, tocó junto a ella y la coronó frente al público con palabras que la hicieron llorar. (@cazzu)

A.B. Quintanilla le colocó una corona y recordó el camino de Selena

A continuación ambos tocaron “Con Otra”, de la argentina y tras la actuación, Quintanilla se dirigió directamente a Julieta Cazzuchelli frente al público reunido en el recinto texano. Sus palabras abarcaron desde el esfuerzo personal hasta una declaración sobre el futuro de la artista.

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“Julieta, quiero decirte algo de mi corazón: nunca dejes que nadie te haga creer que no puedes. Nunca dejes que las críticas, los obstáculos o las dudas de otras personas apaguen lo que llevas adentro”, dijo el productor. “Las grandes historias no empiezan en estadios llenos, nunca... empiezan desde abajo, con sacrificios, con noches difíciles, con lágrimas, con trabajo y con personas que llegan a rendirse.”

Quintanilla evocó su propio recorrido junto a su hermana: “Yo ya viví ese camino desde cero junto con Selena, supimos lo que significaba luchar por un sueño cuando muchos no creen en ti.”

El músico AB Quintanilla colocó una corona sobre la cabeza de la cantante Cazzu durante un concierto en Texas donde fue invitado para subir con ella al escenario. (@cazzu.la_jefa)

El momento culminó cuando el productor le colocó una corona brillante en la cabeza a Cazzu. “Todos sabemos que hay una reina que vive en los corazones de las personas y esa reina se llama Selena. Pero esta noche, con mucho respeto y cariño, tú también has logrado algo muy especial: llegar a los corazones de la gente, y por eso esta corona es para ti”, expresó.

Al día siguiente, el productor publicó un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció la invitación y extendió un llamado inesperado hacia el país de la artista.

“Gracias, Julieta, por la invitación a tu show de anoche. Me lo pasé de maravilla. Gracias, San Antonio, por todo el cariño. Si alguna vez tienes la oportunidad de tomarte unas vacaciones, ve a Argentina. ¡Es increíble allí! Que tengan un hermoso sábado", escribió A.B. Quintanilla.

Por su parte, Cazzu, quien abrazó al músico y soltó algunas lágrimas al recibir la corona, no respondió de manera pública de inmediato, aunque las imágenes del momento se convirtieron en tendencia en distintas plataformas digitales durante las horas siguientes.

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