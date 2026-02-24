México

Embajador de EEUU felicita a Claudia Sheinbaum por la actuación de México en la operación contra “El Mencho”

Ronald Johnson subrayó la determinación de las fuerzas de seguridad mexicanas y la importancia de mantener firmeza frente al crimen organizado

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, emitió un nuevo mensaje de reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum tras el operativo federal contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el que fue abatido su líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

A través de su cuenta oficial, el diplomático reconoció “el valor y la pronta actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación”, y calificó el despliegue como un golpe significativo contra una de las organizaciones criminales más violentas que afectan a ambos países.

Añadió que Estados Unidos se mantiene firme junto a México como socio soberano y reiteró que los responsables deberán rendir cuentas ante la justicia.

Embajador expresa condolencias y respaldo

Horas antes de su mensaje de felicitación, Johnson había lamentado la muerte de elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas durante el operativo en Tapalpa, Jalisco.

En esa publicación destacó la valentía, el compromiso y el sacrificio de los militares caídos, y expresó solidaridad con sus familias.

El posicionamiento del embajador ocurre en un momento clave para la relación bilateral en materia de seguridad, marcada por la cooperación, pero también por posturas firmes sobre los límites de la intervención extranjera.

Reacciones violentas tras la muerte de “El Mencho”

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que después del operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional se registraron hechos violentos en al menos 20 entidades del país.

Vecinos de la alcaldía Tlalpan en la CDMX reportaron la presencia de un auto quemado en la México - Cuernavaca, es el primer incidente registrado este 22 de febrero tras la muerte de "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (X/ @TlalpanVecinos)

Lo que ha ocurrido tras la muerte de “El Mencho”:

  • Bloqueos carreteros en distintos puntos estratégicos.
  • Quema de vehículos y unidades de transporte.
  • Ataques a establecimientos comerciales.
  • Movilizaciones de células vinculadas al CJNG en varias regiones.
  • Refuerzo de operativos de seguridad federales y estatales.

Especialistas señalan que la estructura del CJNG funciona mediante múltiples células interconectadas, lo que permite respuestas simultáneas en diversas zonas y dificulta la contención inmediata de la violencia.

Trump pide a México “intensificar esfuerzos”

Desde Washington, el presidente Donald Trump llamó a México a redoblar la lucha contra los cárteles.

En un mensaje público difundido el 23 de febrero de 2026, sostuvo que México debe intensificar sus acciones contra las drogas y las organizaciones criminales, tras los recientes acontecimientos.

El mandatario ha insistido en que su administración ampliará medidas para combatir el tráfico de estupefacientes, incluyendo sanciones financieras y la designación de varios grupos criminales como organizaciones terroristas.

México rechaza intervención militar extranjera

Ante versiones sobre posibles acciones directas de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores había rechazado que no se permitirá la presencia de tropas extranjeras en el país.

La postura oficial subraya que la cooperación bilateral debe darse con respeto a la soberanía y bajo esquemas de coordinación institucional.

El intercambio de posicionamientos refleja una etapa compleja en la relación entre ambos gobiernos.

Mientras el embajador Johnson reconoce el operativo y expresa respaldo a las autoridades mexicanas, el presidente Trump aumenta la presión para profundizar la ofensiva contra el narcotráfico.

La cooperación continúa, pero bajo un escenario de tensión diplomática y desafíos en materia de seguridad regional.

