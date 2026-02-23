Dónde está el cuerpo de El Mencho después de ser identificado genéticamente por la FGR

EEUU felicitó a las autoridades mexicanas por el operativo contra El Mencho (Ilustración: Infobae México)

El operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho derivó en la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Si bien el objetivo era capturar al hombre, las autoridades des sostienen que falleció cuando era trasladado vía aérea.

Por lo anterior, el cuerpo del máximo líder del CJNG (junto con otros dos cadáveres) fue llevado de Jalisco a la Ciudad de México, sitio donde personal de la Fiscalía General de la República (FGR) identificó con análisis genéticos la identidad del también conocido como Señor de los Gallos.

“Derivado del trabajo pericial realizado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el cuerpo de Rubén “N” ya fue identificado genéticamente“, destaca el informe de la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos.

Diversos agentes de seguridad en el sitio (Especial)

La ubicación del cuerpo del Mencho y su posible destino

Cabe recordar que desde el 22 de febrero fue registrado un fuerte despliegue de agentes de seguridad a las afueras de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicadas en la colonia Guerrero, entre Violeta, Mina y Reforma.

En redes sociales fueron compartidas imágenes de la llegada de una ambulancia forense luego del operativo en Jalisco. El sitio fue rodeado por elementos militares y de la Guardia Nacional por lo que primeros informes señalaban que se trataba del cuerpo del Mencho.

Ya para el 23 de febrero fue reportada la presencia de elementos militares en inmediaciones del Centro Federal Pericial Forense de la FGR, por lo que se presume que los restos del líder criminal podrían estar en dicho sitio.

En el sitio estarían los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, según datos preliminares (X/@ReporteYa)

Incluso hay breves videos que muestras a miembros del Ejército vigilando la zona. Sin embargo, las autoridades no han confirmado el lugar exacto en el que está el cuerpo del Mencho.

Cuando el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, fue cuestionado en conferencia sobre qué pasará con los restos del líder criminal, el funcionario comentó que el procedimiento común es que el cuerpo sea reclamado por familiares y entonces pueda ser entregado a los mismos.

Hasta el momento no hay datos sobre quiénes serían los otros sujetos que murieron durante el operativo en Tapalpa, Jalisco, y que fueron trasladados junto con Oseguera Cervantes. Los registros oficiales únicamente indican que se trata de escoltas del líder criminal.

“Eran personal de su seguridad, de su seguridad cercana”, comentó García Harfuch en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Mientras el cuerpo del Mencho era trasladado a la capital del país, en otros estados fueron registrados bloqueos carreteros, la mayoría de ellos en Jalisco, aunque también en Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, según confirmó la SSPC.