Presidenta de la Cámara de Diputados reconoce a las fuerzas armadas mexicanas por el operativo que neutralizó a “El Mencho”

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, destaca que “el temor no debe ser la normalidad en México." (Foto: Cámara de Diputados)

En un momento que sacudió a la sociedad mexicana, la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, máximo líder del grupo criminal Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), generó un posicionamiento de la presidenta de la Cámara de Diputados.

Kenia López Rabadán reconoció la labor de las Fuerzas Armadas y destacó la importancia de una responsabilidad compartida entre todas las autoridades para avanzar en la pacificación del país.

Según un comunicado oficial de la Cámara de Diputados, la legisladora expresó reconocimiento a las familias mexicanas por su templanza y transmitió sus condolencias a quienes han perdido seres queridos en los recientes hechos violentos.

Kenia López Rabadán declaró que debe combatirse la impunidad y limpiarse instituciones

El Congreso mexicano enfatiza la necesidad de fortalecer el marco jurídico y terminar con la impunidad para reducir el poder de los grupos delictivos. | Cámara de Diputados

“La prioridad nacional debe ser pacificar a México, con una estrategia integral que permita que la ley prevalezca en cada territorio del país”, afirmó López Rabadán en conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Subrayó también que “quienes deben estar tras las rejas son los delincuentes y no los ciudadanos”.

López Rabadán sostuvo que la Cámara de Diputados debe asumir su responsabilidad, “fortaleciendo el marco jurídico, cerrando espacios a la impunidad, garantizando recursos suficientes para la seguridad y ejerciendo con firmeza nuestra función de control y rendición de cuentas.”

Aseguró que “el temor no debe ser la normalidad en México. Las y los ciudadanos honestos no deben vivir bajo amenaza”. Recalcó que una paz real exige cortar cualquier vínculo indebido entre el poder público y el crimen organizado.

“Las instituciones deben limpiarse cuando han sido infiltradas, y la impunidad, venga de donde venga, debe terminar”, apuntó. López Rabadán lamentó la expansión territorial del crimen organizado.

Subrayó la diputada que el monopolio legítimo de la fuerza corresponde al Estado y ejercerlo adecuadamente es el camino correcto y que “El debilitamiento institucional fortaleció a estas estructuras ilegales. México debe tener claro que esta ruta ha sido equivocada para no repetirla”.

La legisladora expresó su solidaridad con las familias que vivieron jornadas de “miedo e incertidumbre”. Reconoció la labor del Ejército Mexicano y de las corporaciones que participaron en el operativo: “Cumplieron con honor su deber en defensa del Estado mexicano”.

Opiniones de Ricardo Anaya sobre la estrategia de seguridad

Ricardo Anaya critica la estrategia de seguridad de 'abrazos, no balazos' y advierte sobre el riesgo de una escalada de violencia tras la muerte del líder criminal. Crédito: PAN

El senador del PAN, Ricardo Anaya, señaló en declaraciones que la política de seguridad basada en la consigna “abrazos, no balazos” ha fracasado. Advirtió sobre el riesgo de incremento en la violencia tras la muerte de “el Mencho”.

Anaya considera que si el gobierno solo elimina al líder de un grupo criminal sin desarticular toda su estructura, el país podría enfrentar una escalada de violencia. El legislador indicó que la historia reciente demuestra que cuando únicamente se detiene o abate a la cabeza de un cartel, esta suele fragmentarse y generar disputas internas.

Reconoció que la caída del “Mencho” representa un avance, pero aclaró que es insuficiente sin una estrategia integral que desmantele las redes financieras, operativas y políticas de los grupos criminales.

Anaya cree que es indispensable romper cualquier vínculo entre grupos el crimen y servidores públicos, incluidos desde alcaldes hasta gobernadores y ministerios. Enfatizó que la operación territorial del crimen organizado es posible porque existen nexos que permiten perpetuar la violencia.

Por ello, Anaya urgió a que el Gobierno Federal actúe “a la altura de las circunstancias” para evitar repetir escenarios de violencia similares a los ocurridos en décadas pasadas tras la caída de otros líderes criminales.