México

Presidenta de la Cámara de Diputados reconoce a las fuerzas armadas mexicanas por el operativo que neutralizó a “El Mencho”

Kenia López Rabadán reitera la urgencia de una estrategia para terminar con la amenaza constante que viven muchas familias mexicanas

Guardar
Kenia López Rabadán, presidenta de
Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, destaca que “el temor no debe ser la normalidad en México." (Foto: Cámara de Diputados)

En un momento que sacudió a la sociedad mexicana, la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho, máximo líder del grupo criminal Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), generó un posicionamiento de la presidenta de la Cámara de Diputados.

Kenia López Rabadán reconoció la labor de las Fuerzas Armadas y destacó la importancia de una responsabilidad compartida entre todas las autoridades para avanzar en la pacificación del país.

Según un comunicado oficial de la Cámara de Diputados, la legisladora expresó reconocimiento a las familias mexicanas por su templanza y transmitió sus condolencias a quienes han perdido seres queridos en los recientes hechos violentos.

Kenia López Rabadán declaró que debe combatirse la impunidad y limpiarse instituciones

El Congreso mexicano enfatiza la
El Congreso mexicano enfatiza la necesidad de fortalecer el marco jurídico y terminar con la impunidad para reducir el poder de los grupos delictivos. | Cámara de Diputados

“La prioridad nacional debe ser pacificar a México, con una estrategia integral que permita que la ley prevalezca en cada territorio del país”, afirmó López Rabadán en conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Subrayó también que “quienes deben estar tras las rejas son los delincuentes y no los ciudadanos.

López Rabadán sostuvo que la Cámara de Diputados debe asumir su responsabilidad, “fortaleciendo el marco jurídico, cerrando espacios a la impunidad, garantizando recursos suficientes para la seguridad y ejerciendo con firmeza nuestra función de control y rendición de cuentas.”

Aseguró que “el temor no debe ser la normalidad en México. Las y los ciudadanos honestos no deben vivir bajo amenaza. Recalcó que una paz real exige cortar cualquier vínculo indebido entre el poder público y el crimen organizado.

“Las instituciones deben limpiarse cuando han sido infiltradas, y la impunidad, venga de donde venga, debe terminar, apuntó. López Rabadán lamentó la expansión territorial del crimen organizado.

Subrayó la diputada que el monopolio legítimo de la fuerza corresponde al Estado y ejercerlo adecuadamente es el camino correcto y que “El debilitamiento institucional fortaleció a estas estructuras ilegales. México debe tener claro que esta ruta ha sido equivocada para no repetirla”.

La legisladora expresó su solidaridad con las familias que vivieron jornadas de miedo e incertidumbre. Reconoció la labor del Ejército Mexicano y de las corporaciones que participaron en el operativo: “Cumplieron con honor su deber en defensa del Estado mexicano”.

Opiniones de Ricardo Anaya sobre la estrategia de seguridad

Ricardo Anaya critica la estrategia
Ricardo Anaya critica la estrategia de seguridad de 'abrazos, no balazos' y advierte sobre el riesgo de una escalada de violencia tras la muerte del líder criminal. Crédito: PAN

El senador del PAN, Ricardo Anaya, señaló en declaraciones que la política de seguridad basada en la consigna “abrazos, no balazos” ha fracasado. Advirtió sobre el riesgo de incremento en la violencia tras la muerte de “el Mencho”.

Anaya considera que si el gobierno solo elimina al líder de un grupo criminal sin desarticular toda su estructura, el país podría enfrentar una escalada de violencia. El legislador indicó que la historia reciente demuestra que cuando únicamente se detiene o abate a la cabeza de un cartel, esta suele fragmentarse y generar disputas internas.

Reconoció que la caída del “Mencho” representa un avance, pero aclaró que es insuficiente sin una estrategia integral que desmantele las redes financieras, operativas y políticas de los grupos criminales.

Anaya cree que es indispensable romper cualquier vínculo entre grupos el crimen y servidores públicos, incluidos desde alcaldes hasta gobernadores y ministerios. Enfatizó que la operación territorial del crimen organizado es posible porque existen nexos que permiten perpetuar la violencia.

Por ello, Anaya urgió a que el Gobierno Federal actúe “a la altura de las circunstancias para evitar repetir escenarios de violencia similares a los ocurridos en décadas pasadas tras la caída de otros líderes criminales.

Temas Relacionados

El MenchoCámara de DiputadosKenia López RabadánCJNGNarco en MéxicoPolítica MexicanaSeguridadmexico-noticias

Más Noticias

Para que sirve mezclar bicarbonato de sodio con tu acondicionador

La estrategia atrae a quienes buscan mayor limpieza y menos grasa, aunque existen advertencias sobre posibles efectos secundarios

Para que sirve mezclar bicarbonato

Ataque armado en Iztacalco deja tres lesionados

La Secretaría de Seguridad Ciudadana aún no reporta detenidos

Ataque armado en Iztacalco deja

Claudia Sheinbaum se reúne en Palacio Nacional con dirigentes de la coalición para afinar la reforma electoral

La presidenta sostuvo un encuentro privado con dirigentes del bloque mayoritario para revisar la versión final de la iniciativa que será enviada al Congreso

Claudia Sheinbaum se reúne en

Comparece en EEUU “Don Fido”, presunto líder del Cártel de Sinaloa acusado de tráfico de fentanilo y cocaína

Es señalado como responsable de dirigir, gestionar y supervisar actividades del crimen organizado

Comparece en EEUU “Don Fido”,

Rafael Amaya será ‘El Chapo’ Guzmán en nueva narcoserie producida por Emma Coronel

La serie combinará testimonios reales y ficción, mostrando a la familia Guzmán desde dentro y bajo el filtro directo de la esposa del capo, quien busca una narrativa más humana y profunda

Rafael Amaya será ‘El Chapo’
MÁS NOTICIAS

NARCO

Comparece en EEUU “Don Fido”,

Comparece en EEUU “Don Fido”, presunto líder del Cártel de Sinaloa acusado de tráfico de fentanilo y cocaína

A un día de la muerte de El Mencho, Sheinbaum y el Ejército reciben respaldo de EEUU

Jalisco anuncia fecha para el regreso a clases: gobernador ve fin del Código Rojo

Así es la zona de cabañas de Tapalpa, Pueblo Mágico donde fue abatido “El Mencho”, el narco más peligroso de México

Despliegan más de mil agentes de seguridad y detienen a dos en Oaxaca tras bloqueos por muerte del Mencho

ENTRETENIMIENTO

Rafael Amaya será ‘El Chapo’

Rafael Amaya será ‘El Chapo’ Guzmán en nueva narcoserie producida por Emma Coronel

Pati Chapoy afirma que ‘sacaría a patadas’ a los therians si se encuentra con ellos: “Quieren ser perros”

Jesús Gama de Mariachi Gama 1000 denuncia asalto en restaurante de Tlalnepantla: “Lo encañonaron por 150 mil pesos”

El Gallo Elizalde estuvo atrapado más de 30 horas en bloqueo por jornada violenta en carretera de Jalisco

Este es el origen del video de Peso Pluma que se volvió viral tras muerte de “El Mencho”

DEPORTES

Así entrenó la Selección Mexicana

Así entrenó la Selección Mexicana en Querétaro tras jornada violenta en el país por cárteles mexicanos

Esta es la postura de Islandia tras jornada violenta en México previo a su juego amistoso en el Estadio Corregidora

David Benavidez reclama a Turki pelea contra Canelo Álvarez: “Hablaremos con él”

Yareli Acevedo y Sofía Arreola se llevan el oro en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista 2026 en Chile

Mr. Iguana y Psycho Clown representarán a la AAA en el WWE 2K26