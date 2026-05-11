EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 11 de mayo: Protección Civil emite exhorto por lluvias torrenciales

México enfrentará este lunes 11 de mayo una jornada marcada por lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y altas temperaturas en distintas regiones del país.

Además, se esperan chubascos en Tabasco, Jalisco y el occidente del país, así como rachas fuertes de viento y descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que estas condiciones se deben al desplazamiento del Frente Frío Número 50 , el cual interactuará con un canal de baja presión y humedad del Océano Pacífico.

También se prevén lluvias intensas en Tamaulipas y Querétaro, muy fuertes en Nuevo León, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, y fuertes en Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Chiapas y Michoacán.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió un exhorto a la ciudadanía para reforzar acciones de autocuidado ante el pronóstico de lluvias torrenciales en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz , con acumulados estimados de 150 a 250 milímetros.

Últimas noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 11 de mayo de 2026 Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Sergio Daniel tenía 16 años y era boxeador: lo mataron tras negarse a trabajar para el crimen organizado La Fiscalía de Sonora informó la detención de dos adolescentes de 17 años, señalados como probables responsables del caso de Sergio Daniel Gaxiola Galindo

El misterioso mensaje de Ángela Aguilar en redes sociales tras la polémica del cuarto de la hija de Nodal y Cazzu Horas después de que Nodal publicara el cuarto decorado para su hija, la cantante también reactivó su canal de WhatsApp y su Instagram

Chiapas registra sismo de 4.2 de intensidad en Frontera Comalapa El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico