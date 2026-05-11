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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 11 de mayo: Protección Civil emite exhorto por lluvias torrenciales

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

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En pocas líneas:

06:04 hsHoy

Protección Civil emite exhorto por lluvias torrenciales en cuatro estados

Esta imagen muestra lluvia intensa y viento furioso en México, un recordatorio de la poderosa y a veces devastadora fuerza de la naturaleza. - (Imagen ilustrativa Infobae)
Se esperan lluvias torrenciales. (Imagen ilustrativa Infobae)

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió un exhorto a la ciudadanía para reforzar acciones de autocuidado ante el pronóstico de lluvias torrenciales en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, con acumulados estimados de 150 a 250 milímetros.

También se prevén lluvias intensas en Tamaulipas y Querétaro, muy fuertes en Nuevo León, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, y fuertes en Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Chiapas y Michoacán.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que estas condiciones se deben al desplazamiento del Frente Frío Número 50, el cual interactuará con un canal de baja presión y humedad del Océano Pacífico.

Además, se esperan chubascos en Tabasco, Jalisco y el occidente del país, así como rachas fuertes de viento y descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México.

06:00 hsHoy

Lluvias torrenciales, vientos fuertes y calor extremo: así estará el clima en México este 11 de mayo

El frente frío 50 provocará tormentas intensas en gran parte del país, mientras persiste la onda de calor en varias entidades del norte y sur de México

México enfrentará lluvias intensas, tormentas y calor extremo este 11 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
México enfrentará lluvias intensas, tormentas y calor extremo este 11 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México enfrentará este lunes 11 de mayo una jornada marcada por lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y altas temperaturas en distintas regiones del país.

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