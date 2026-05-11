EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 11 de mayo: Protección Civil emite exhorto por lluvias torrenciales

En pocas líneas:
Protección Civil emite exhorto por lluvias torrenciales en cuatro estados
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió un exhorto a la ciudadanía para reforzar acciones de autocuidado ante el pronóstico de lluvias torrenciales en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, con acumulados estimados de 150 a 250 milímetros.
También se prevén lluvias intensas en Tamaulipas y Querétaro, muy fuertes en Nuevo León, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, y fuertes en Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Chiapas y Michoacán.
El Servicio Meteorológico Nacional advierte que estas condiciones se deben al desplazamiento del Frente Frío Número 50, el cual interactuará con un canal de baja presión y humedad del Océano Pacífico.
Además, se esperan chubascos en Tabasco, Jalisco y el occidente del país, así como rachas fuertes de viento y descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México.
México enfrentará este lunes 11 de mayo una jornada marcada por lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y altas temperaturas en distintas regiones del país.