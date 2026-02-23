Embajador de EEUU lamenta la muerte de agentes mexicanos en operativo contra “El Mencho”

El pronunciamiento de Johnson refuerza la cooperación y solidaridad entre Estados Unidos y México en materia de seguridad.

La muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional durante el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, provocó una reacción del gobierno de Estados Unidos.

El eje del pronunciamiento lo marcó el embajador estadounidense en México, Ronald Douglas Johnson, quien expresó sus condolencias por los elementos caídos y destacó la cooperación entre ambas naciones en materia de seguridad.

Mensaje del embajador de EE.UU. tras operativo contra el CJNG

A través de redes sociales, el diplomático —embajador en México desde mayo de 2025— lamentó “profundamente la pérdida de los patriotas mexicanos que hicieron el máximo sacrificio durante la reciente operación contra el CJNG y El Mencho”.

El mensaje del embajador se suma a los reconocimientos nacionales e internacionales por el sacrificio de los agentes mexicanos.

En su mensaje, subrayó que la valentía y el compromiso de los uniformados “nunca serán olvidados en los dos lados de la frontera” y envió condolencias a las familias.

Además, señaló que quienes han portado uniforme comprenden el dolor de perder a un compañero en el cumplimiento del deber, pero afirmó que su sacrificio contribuye a la paz y seguridad de ambas naciones.

El posicionamiento se dio tras confirmarse que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación fue abatido en un operativo en Tapalpa, Jalisco, lo que desató una ola de violencia en distintos estados.

Saldo del operativo: 25 militares muertos y decenas de ataques

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los enfrentamientos registrados el domingo dejaron 25 integrantes de la Guardia Nacional fallecidos.

Los enfrentamientos y bloqueos tras la muerte de “El Mencho” dejaron un saldo de 74 personas fallecidas, incluidos 25 militares. REUTERS/Raquel Cunha

El funcionario calificó los hechos como “cobardes ataques” por parte del crimen organizado en reacción al operativo federal. Además, se reportó la muerte de:

30 presuntos integrantes del CJNG abatidos

Un custodio

Una mujer civil

Un integrante de la Fiscalía estatal en Jalisco

También se registraron 15 elementos heridos en Michoacán tras ataques armados.

En total, las autoridades contabilizaron 85 bloqueos carreteros en al menos 11 entidades, así como incendios de vehículos y agresiones contra instalaciones estratégicas. Cerca de 70 personas fueron detenidas por su presunta participación en narcobloqueos y agresiones.

Violencia en Jalisco y Michoacán tras la muerte de “El Mencho”

Las agresiones se concentraron principalmente en Jalisco, donde ocurrieron seis bloqueos relevantes y múltiples enfrentamientos. En Michoacán se documentaron al menos 15 ataques armados contra corporaciones estatales y locales.}

La noche del 22 de febrero, pobladores del municipio de Huehuetica, Estado de México, reportaron el incendio de un vehículo en la zona de La Lechería de Cañada, en Santa Teresa. Se desconoce si el incidente tiene relación con los hechos violentos tras el abatimiento de "El Mencho", líder del CJNG (Redes Sociales)

Las fuerzas federales desplegaron operativos para liberar vialidades, contener los hechos violentos y restablecer la movilidad. Según el reporte oficial, al cierre del día las principales carreteras habían sido despejadas.

El operativo ha sido considerado uno de los más letales para fuerzas federales en un solo día de enfrentamientos recientes en México.

Inteligencia de Estados Unidos fue clave en el abatimiento

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que la operación contó con información de inteligencia proporcionada por autoridades estadounidenses, en el marco de la cooperación bilateral en seguridad.

No obstante, tanto la dependencia mexicana como la embajada estadounidense precisaron que la planeación y ejecución del operativo estuvieron a cargo de fuerzas especiales mexicanas.

EEUU anunció un aumento a la recompensa que se ofrece por 'El Mencho', líder del CJNG. (DEA/Departamento de Estado de Estados Unidos)

En Estados Unidos, El Mencho era considerado uno de los criminales más buscados.

Autoridades de ese país lo señalaban como responsable de encabezar un “reinado de terror” vinculado al tráfico de fentanilo y otras drogas, y ofrecían hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Cooperación México–EE.UU. en seguridad y combate al narcotráfico

El mensaje del embajador Johnson se enmarca en una etapa de estrecha coordinación bilateral en materia de seguridad.

El operativo y las reacciones internacionales subrayan la importancia de la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico.(@USAmbMex)

En su pronunciamiento, el diplomático destacó que el sacrificio de los elementos mexicanos contribuye a que las familias de ambos países vivan con mayor tranquilidad.

La caída de El Mencho representa un golpe significativo contra la estructura del CJNG, organización que bajo su mando expandió su presencia territorial y fortaleció rutas internacionales de tráfico de drogas.

Mientras continúan los despliegues de seguridad en Jalisco y estados aledaños, el gobierno federal mantiene operativos para evitar nuevos brotes de violencia, en una de las jornadas más complejas registradas en los últimos años en la lucha contra el crimen organizado.