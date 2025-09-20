México

Cuáles son los beneficios de tomar licuado de fresa con avena después del gimnasio

Este batido es delicioso e ideal para beber tras un entrenamiento duro de pesas

Por Ignacio Izquierdo

Conoce los beneficios de este
Conoce los beneficios de este licuado de proteína con fresa y avena (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de batidos después de una sesión de entrenamiento de fuerza, como la rutina de pesas, cumple una función clave en la recuperación muscular, pues aportan proteínas e hidratos de carbono que favorecen la reparación y el crecimiento de los músculos tras el ejercicio. La ingesta inmediata de nutrientes una vez finalizado el entrenamiento se relaciona con la llamada ventana anabólica, un periodo en el cual el organismo aprovecha de manera óptima los recursos para reconstruir las fibras musculares dañadas.

Durante el esfuerzo físico intenso, los músculos sufren microdesgarros que requieren proteínas para su regeneración. La proteína es esencial para quienes realizan ejercicios de resistencia o buscan aumentar masa muscular, ya que entrega los aminoácidos necesarios para la síntesis de nuevas estructuras musculares. Además, los carbohidratos presentes en la avena contribuyen a reponer las reservas de glucógeno, la principal fuente de energía utilizada en actividades de fuerza.

Es recomendable aprovechar la ventana
Es recomendable aprovechar la ventana anabólica y beber un licuado de proteínas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de ventana anabólica señala un intervalo, estimado en 30 a 60 minutos después de finalizar la sesión, en el que el cuerpo muestra mayor sensibilidad a la absorción de proteínas y carbohidratos. El suministro de ambos componentes durante este lapso estimula la síntesis proteica y la recuperación energética, lo que puede traducirse en mejores adaptaciones al entrenamiento.

Aquí te damos una receta práctica para elaborar un licuado de fresa con avena orientado a la recuperación post-entrenamiento.

Licuado de fresa con proteína: receta y beneficios

Así se hace este licuado
Así se hace este licuado . - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 200 ml de leche baja en grasa o bebida vegetal
  • 1 yogur natural descremado (opcional para cremosidad y aporte proteico)
  • ½ taza de fresas frescas o congeladas, lavadas y sin hojas
  • 3 cucharadas soperas de avena en hojuelas
  • ½ plátano maduro para endulzar (opcional)
  • 1 cucharadita de semillas de chía (opcional, para añadir fibra)
  • Cubos de hielo al gusto

Colocar todos los ingredientes en una licuadora y procesar hasta obtener una mezcla homogénea. Consumir el batido de inmediato para aprovechar el momento óptimo de absorción de nutrientes. Esta preparación ayuda a restituir energía, hidratar el organismo y suministrar compuestos necesarios para el crecimiento y la reparación muscular tras un entrenamiento intenso.

El licuado de fresa con avena combina ingredientes que aportan una cantidad equilibrada de macronutrientes, destacando las proteínas de la leche o yogur, los hidratos de carbono de la avena y los micronutrientes antioxidantes de las fresas. Además, se trata de una preparación rápida y fácil de digerir, lo que facilita su consumo inmediato tras entrenar.

