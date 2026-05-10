Madres buscadoras en Culiacán jugarán ‘partido’ por justicia y localización de desaparecidos

(Día de luto nacional por Teuchitlán en QUERÉTARO, el 15 de marzo de 2025. Imagen ilustrativa | crédito: Cuartoscuro)

Colectivos de madres buscadoras y familias de personas desaparecidas convocaron a la XIV Marcha de la Dignidad Nacional en Culiacán, Sinaloa, donde este 10 de mayo recorrerán las calles para exigir la localización de sus familiares y avances en las investigaciones de desaparición.

La movilización partirá a las 09:00 horas desde las escalinatas de La Lomita y concluirá en la Catedral de Culiacán. De acuerdo con el comunicado difundido por las organizaciones, la jornada de este año adoptó una narrativa inspirada en el futbol para visibilizar la búsqueda de verdad y justicia.

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Las familias señalaron que para ellas no existe motivo de celebración en el Día de las Madres y sostuvieron que continúan enfrentando “el partido más difícil” de sus vidas ante la desaparición de sus hijos.

En el mensaje dirigido a colectivos, familiares y sociedad civil, las buscadoras describieron la crisis de desapariciones como un “torneo contra la impunidad”, donde el objetivo principal es encontrar a sus seres queridos y lograr que regresen a casa.

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Madres buscadoras y colectivos de búsqueda recorrerán las calles de Culiacán este 10 de mayo. (Crédito: redes sociales)

Las organizaciones afirmaron que la “final” representa el acceso a la verdad y la justicia en los casos de desaparición, por lo que solicitaron respaldo ciudadano para acompañar la movilización y mantener visibles las exigencias de las familias.

Las madres buscadoras también indicaron que mantendrán las acciones de búsqueda y protesta hasta obtener respuestas de las autoridades sobre el paradero de las personas desaparecidas.

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La convocatoria fue difundida en redes sociales con las etiquetas #10DeMayo, #AlzaremosLaCopaDeLaVerdadYJusticia y #HastaEncontrarles, mediante las cuales invitaron a la población a participar en la marcha y evitar la indiferencia frente a la crisis de desapariciones en México.

En Culiacán, la movilización se sumará a las actividades realizadas en distintas entidades del país en el marco de la XIV Marcha de la Dignidad Nacional, organizada por colectivos de familiares que cada año utilizan el 10 de mayo para reclamar justicia y exigir resultados en las búsquedas.

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