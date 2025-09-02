México

Cómo preparar un jugo de frutos rojos con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Esta bebida es refrescante, deliciosa y perfecta para después del gimnasio

Por Ignacio Izquierdo

Jugo de frutos rojos con
Jugo de frutos rojos con chía y proteína, una deliciosa y saludable opción para empezar el día lleno de energía. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína es uno de los nutrientes esenciales para quienes asisten al gimnasio y buscan desarrollar masa muscular, mejorar el rendimiento físico o facilitar la recuperación tras el ejercicio. Está compuesta por aminoácidos, que son fundamentales para la construcción y reparación de tejidos en el cuerpo.

Al ejercitarse, las fibras musculares se someten a estrés y microlesiones; el consumo adecuado de proteína contribuye a que el organismo repare estos daños y favorezca el crecimiento de los músculos.

Existen distintas fuentes de proteína relevantes en la dieta de quienes entrenan regularmente. Las de origen animal y las vegetales. Además, muchos deportistas utilizan suplementos en polvo como la proteína de suero de leche (whey) o la proteína vegetal en batidos, para alcanzar sus requerimientos diarios cuando la dieta tradicional no es suficiente.

Es muy común mezclar productos lácteos como la leche con la proteína en polvo; sin embargo, algunos entusiastas del gimnasio buscan alternativas, ya sea porque sean intolerantes a la lactosa o no les guste la leche. Se puede usar suplementos proteicos con jugos de frutas. Aquí te decimos las ventajas de un jugo de frutos rojos con proteína.

Jugo de frutos rojos con proteína en polvo: receta y beneficios de cada ingrediente

Así se prepara este jugo
Así se prepara este jugo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 1 taza de frutos rojos frescos o congelados (fresas, frambuesas, arándanos y moras)
  • 1 plátano mediano
  • 1 medida de proteína en polvo (suero de leche, vegetal o la preferida)
  • 1 vaso de agua
  • Hielo al gusto
  • Chía al gusto

Preparación:

1. Lavar los frutos rojos si son frescos.

2. Colocarlos en una licuadora junto con el plátano, la proteína en polvo y el vaso de agua.

3. Licuar hasta obtener una mezcla uniforme.

4. Agregar hielo y volver a licuar si se desea una textura más fresca.

5. Servir de inmediato.

Beneficios de cada ingrediente:

Conoce los beneficios de este
Conoce los beneficios de este jugo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frutos rojos

Contienen antioxidantes, principalmente antocianinas y vitamina C, que ayudan a combatir el estrés oxidativo y fortalecen el sistema inmunológico. También aportan fibra, lo que contribuye al buen funcionamiento digestivo y a la sensación de saciedad.

Plátano

Es fuente de potasio, mineral que favorece la función muscular y previene calambres tras el ejercicio. También aporta carbohidratos de rápida absorción, útiles para recuperar la energía después de entrenar.

Proteína en polvo

Proporciona los aminoácidos necesarios para la reparación y crecimiento muscular. Favorece la recuperación tras la actividad física y ayuda a mantener un balance adecuado de nutrientes, especialmente en dietas altas en exigencia física.

