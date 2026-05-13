México

FGR abre línea de investigación contra Fiscalía de Chihuahua por presunta invasión de competencia federal

Lo anterior, en el marco de las investigaciones respecto al laboratorio clandestino en el municipio de Morelos

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Un presunto laboratorio clandestino de procesamiento de metanfetamina, según la Fiscalía General de Chihuahua, descubierto durante una operación de las autoridades mexicanas en una zona montañosa cerca de Guachochi, en el estado de Chihuahua, México, en esta foto distribuida el 18 de abril de 2026. Procuraduría General de Justicia de Chihuahua/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES- ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS. NO RESALE. NO ARCHIVOS.
Un presunto laboratorio clandestino de procesamiento de metanfetamina, según la Fiscalía General de Chihuahua, descubierto durante una operación de las autoridades mexicanas en una zona montañosa (FGE Chihuahua/Handout via REUTERS)

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó avances en el caso de las investigaciones sobre el hallazgo de un laboratorio de drogas sintéticas en el municipio de Morelos, Chihuahua. Entre lo informado por la institución está la apertura de una línea de investigación por la posibilidad de que las autoridades estatales hayan incurrido en invasión de competencia federal.

Las autoridades “abrieron una nueva línea de investigación, con el fin de determinar si con motivo del operativo realizado los días 17 y 18 de abril, la Fiscalía General del Estado, dependiente del Gobierno del Estado de Chihuahua, invadió la competencia federal y si es que ha continuado infringiéndose el diseño constitucional de atribuciones federales”, es parte del informe compartido el 13 de mayo.

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El Gobierno de la República es el que cuenta con las atribuciones a nivel de seguridad nacional y en la conducción de la política exterior, argumenta la FGR. Tan solo un día antes la Unidad Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó que cuatro personas extranjeras estarían involucradas en los hechos.

Ilustración acuarela de Maru Campos en saco azul oscuro con expresión seria, rodeada de policías armados y un narcolaboratorio, con el logo de la CIA flotando arriba.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, asegura que ella no tenía conocimiento de las operaciones en la entidad por parte de agentes extranjeros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados no tiene permitido hacer alianzas con otros países

La institución encabezada por Ernestina Godoy reitera que los estados tienen prohibido realizar alianzas, tratados o coaliciones con otro país o Estado. Y es que los reportes periodísticos indican que en territorio nacional habrían operado elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

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Son las autoridades federales las que cuentan con la competencia exclusiva en las actividades de investigación, persecución y aplicación de sanciones en contra de delitos en los que haya elementos donde se presume la participación de grupos del crimen organizado, tal es el caso del laboratorio clandestino hallado en el municipio de Morelos.

Gobernadora de Chihuahua asegura que operativo fue realizado por agencias nacionales

Por su parte, la noche de 12 de mayo, Maru Campos aseguró que el operativo en la sierra fue ejecutado bajo la ley y que el mismo fue operado, diseñado y realizado exclusivamente por instancias mexicanas.

La gobernadora de Chihuahua declaró que es respetuosa de la Constitución. Crédito: X/@MaruCampos_G

“Aquí en Chihuahua y en mi gobierno no hay espacio para la impunidad ni para acuerdos en lo oscurito. No tenemos nada que esconder”, declaró la mandataria.

Mientras que, el pasado 6 de mayo la FGR destacó que, tras las revisiones en el sitio, fueron hallados 55 mil litros de sustancias líquidas, poco más de 50 toneladas en estado sólido y cerca de dos mil litros de metanfetamina.

Además de que en el sitio había cilindros para gas L.P., contenedores, reactores y centrifugadoras, es decir, material usado en la producción de narcóticos sintéticos.

Fue el 19 de abril que el entonces fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, confirmó la muerte de cuatro personas, dos mexicanas y dos de EEUU.

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