México

CIA en Chihuahua: FGR señala que no recibió cadena de custodia del narcolaboratorio e informa que siete agentes no declararon

La autoridad federal informó los avances en las dos carpetas de investigación abiertas tras el operativo del 17 y 18 de abril en el municipio de Morelos

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CIA laboratorios Chihuahua
Tras los operativos en la sierra del estado, un accidente mortal destapó la posible operación de agencias en el país. Foto: Especial / CIA

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este 13 de mayo avances en la investigación sobre el aseguramiento del narcolaboratorio ubicado en el municipio de Morelos, Chihuahua, que destapó la posible participación de agentes extranjeros en territorio mexicano.

Según las declaraciones, los agentes ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal federal llegaron al lugar sin recibir cadena de custodia de las autoridades locales.

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Ni el área abierta, ni los indicios ni las sustancias localizadas fueron entregados bajo resguardo formal. La irregularidad quedó registrada en la carpeta federal y se decretó el aseguramiento correspondiente, previa elaboración de acta que señala diversas anomalías en el proceso.

Además, la fiscalía federal refirió que en la carpeta por posibles delitos en materia de seguridad nacional -caso CIA-, integrada en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, las entrevistas de las personas citadas concluyeron satisfactoriamente, salvo siete que no se presentaron y que ya fueron reconvocadas para los próximos días.

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La FGR también confirmó que convocará a declarar a otras personas servidoras públicas estatales consideradas pertinentes para las líneas de investigación, sin detallar de quién se trata.

Información en desarrollo...

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