Clara Brugada invita a U2 a dar un concierto en el Zócalo de la CDMX

FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Un día después de que U2 sorprendió a fans tocando bajo la lluvia en calles del Centro Histórico, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, decidió invitarlos a tocar en el Zócalo.

Además, los integrantes recibieron un ajolote representativo.

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Bono y The Edge reciben un ajolote de parte de Clara Brugada (X/@ClaraBrugadaM)

Bono y The Edge reciben un ajolote de parte de Clara Brugada (X/@ClaraBrugadaM)

Bono y The Edge reciben un ajolote de parte de Clara Brugada (X/@ClaraBrugadaM)

U2 ofreció un concierto improvisado desde un balcón en la CDMX

La escena inesperada se desencadenó cuando las precipitaciones dañaron parte del equipo de grabación.

Ante esta situación, Bono y sus compañeros se refugiaron en un negocio cercano, donde permanecieron algunos minutos.

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Luego, un residente de la zona les abrió las puertas de su hogar y permitió que los músicos subieran al balcón.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo los integrantes de U2 entran en la vivienda y saludan a la familia anfitriona.

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La banda ofreció una presentación musical en el balcón de un edificio en México. Este evento improvisado se realizó tras un fallo en el generador eléctrico durante su visita.

Ya en el balcón, ofrecieron un breve recital acústico, regalando a los presentes una experiencia única.

La presencia de U2 en la capital mexicana formó parte de la grabación de su nuevo video musical, cuyo primer día de rodaje incluyó la participación de seguidores como extras y la implementación de un operativo vial y peatonal para facilitar la producción.

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