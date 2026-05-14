Cruz Azul vs Chivas EN VIVO: se juega la ida de las semifinales entre la máquina cementera y el rebaño sagrado

00:16 hsHoy
Bienvenidos al minuto a minuto del primer duelo de semifinales de la Liga MX.
El Cruz Azul de Joel Huiqui recibe como local a las Chivas dirigidas por Gabriel Milito en lo que será la ida de los duelos de semifinales de la Liga MX. El sublíder visita el Estadio Banorte de la CDMX, casa de los cementeros, que quedaron en el cuarto lugar de la tabla general.
Chivas por un lado, no cuenta con varios jugadores titulares tras prestarlos a la Selección Mexicana, mientras que Cruz Azul buscará aprovechar dicha situación con plantel completo.