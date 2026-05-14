Cruz Azul vs Chivas EN VIVO: se juega la ida de las semifinales entre la máquina cementera y el rebaño sagrado

Chivas por un lado, no cuenta con varios jugadores titulares tras prestarlos a la Selección Mexicana, mientras que Cruz Azul buscará aprovechar dicha situación con plantel completo.

El Cruz Azul de Joel Huiqui recibe como local a las Chivas dirigidas por Gabriel Milito en lo que será la ida de los duelos de semifinales de la Liga MX . El sublíder visita el Estadio Banorte de la CDMX , casa de los cementeros, que quedaron en el cuarto lugar de la tabla general.

Bienvenidos al minuto a minuto del primer duelo de semifinales de la Liga MX .

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