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Cruz Azul vs Chivas EN VIVO: se juega la ida de las semifinales entre la máquina cementera y el rebaño sagrado

El conjunto celeste recibe en casa a los rojiblancos en lo que promete ser un duelo de alta intensidad

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00:16 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del primer duelo de semifinales de la Liga MX.

El Cruz Azul de Joel Huiqui recibe como local a las Chivas dirigidas por Gabriel Milito en lo que será la ida de los duelos de semifinales de la Liga MX. El sublíder visita el Estadio Banorte de la CDMX, casa de los cementeros, que quedaron en el cuarto lugar de la tabla general.

Chivas por un lado, no cuenta con varios jugadores titulares tras prestarlos a la Selección Mexicana, mientras que Cruz Azul buscará aprovechar dicha situación con plantel completo.

Cruz Azul y Chivas lograron meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo y se medirán en las Semifinales del Clausura 2026 (X@CruzAzul | X@Chivas)
Cruz Azul y Chivas lograron meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo y se medirán en las Semifinales del Clausura 2026 (X@CruzAzul | X@Chivas)

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