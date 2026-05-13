México

Alejandra Guzmán heredó pintura de Diego Rivera y pondrá en venta la emblemática casa de Silvia Pinal

Durante la presentación de su nuevo sencillo, ‘la reina del rock’ informó que inició el trámite legal para desprenderse de su parte en la icónica casa de Jardines del Pedregal, heredada junto a sus hermanos Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán

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Silvia Pinal robo joyas casa Jardines Pedregal Alvaro Obregón Diego RIvera
Alejandra Guzmán confiesa que heredó cuadro de Diego Rivera de Silvia Pinal (IG: silvia.pinal.h)

Alejandra Guzmán, una de las voces más reconocidas de la música mexicana, anunció que venderá su parte de la casa que Silvia Pinal le dejó en herencia. En conferencia de prensa con motivo del lanzamiento de su nuevo sencillo Los que nos quedamos, la cantante explicó que la decisión responde al ciclo personal que cierra tras la muerte de la actriz.

La intérprete de Mala hierba detalló que desde los 17 años vive fuera de la residencia familiar y que, aunque sus hermanos aún ocupan la propiedad, ya inició el proceso legal para disponer de su parte.

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En su encuentro con la prensa, Alejandra Guzmán subrayó que la icónica vivienda de Silvia Pinal, situada en Jardines del Pedregal, Ciudad de México, no solo es un referente mediático sino un bien familiar repartido entre Luis Enrique Guzmán, Sylvia Pasquel y ella.

Alejandra Guzmán anuncia la venta de su parte de la casa heredada de Silvia Pinal en Jardines del Pedregal, Ciudad de México (IG)
Alejandra Guzmán anuncia la venta de su parte de la casa heredada de Silvia Pinal en Jardines del Pedregal, Ciudad de México (IG)

La casa cuenta con amplios jardines, alberca con diseño de concha, biblioteca y salón de juegos. Guzmán señaló: “Yo me salí de la casa cuando tenía 17 años y mis hermanos siguen viviendo en esa casa. Entonces, mi parte ya la estoy arreglando y la pienso vender a alguien que valore la casa de Silvia Pinal”.

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Alejandra Guzmán recibió un cuadro de Diego Rivera y un diamante hecho de las cenizas de Silvia Pinal

Durante la conferencia, ‘la reina del rock’ puso en primer plano el valor sentimental de algunos objetos heredados. Destacó el cuadro pintado por Diego Rivera, obra que por años pidió a Silvia Pinal y que finalmente le fue concedida.

“De mi madre he heredado muchas cosas, pero yo lo llevo en la sangre, ¿sabes?, lo que realmente vale para mí es lo que me enseñó su vida, pero siempre estuve ch*ngando por ese cuadro de mi mamá. Le decía: ‘Ay mami, no me des nada más que el cuadro’, porque a mí me gusta pintar, pinto desde chiquita, entonces jamás pensé que me lo fuera a dejar a mí”, narra Guzmán.

(IG: @modernismweekmexicocity/ CUARTOSCURO)
La casa heredada cuenta con amplios jardines, alberca de diseño singular, biblioteca y un salón de juegos, elementos que la destacan como referente mediático (IG: @modernismweekmexicocity/ CUARTOSCURO)

La pintura actualmente se encuentra bajo restauración en Nueva York. La cantante explica que este trabajo de conservación es posible gracias a un amigo de la familia, Eugenio López, y da seguimiento para que todo quede en regla.

“Lo están restaurando, fui al lugar, está en Nueva York, por un amigo, Eugenio López, entonces estoy tratando de que todo esté en orden hasta que se resuelva la situación”, explicó.

Otro pasaje emotivo de la conferencia llegó cuando Alejandra Guzmán mostró un dije que cuelga de su cuello y aclaró que contiene un diamante elaborado con las cenizas de Silvia Pinal.

Alejandra Guzmán y Silvia Pinal -México- 28 noviembre
Guzmán muestra un dije que contiene un diamante hecho a partir de las cenizas de Silvia Pinal, resaltando la transformación de este vínculo en una joya única (Jesús Avilés/Infobae)

Guiándose por un proceso especial, parte de los restos de la actriz fueron transformados en una gema sometida a 50 mil millones de atmósferas de presión. Guzmán relató:

“Un diamante que se hace a 50 mil millones de atmósferas… sacamos de las cenizas de mi madre y aquí traigo a mi mamita”, dijo entre lágrimas. “Se me hizo espectacular y la convertí en diamante, pero para mí siempre ha brillado mucho más que un diamante”, agregó visiblemente emocionada.

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