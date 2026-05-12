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Por qué el agua no es suficiente para unos riñones sanos: la bebida que podría prevenir incluso cálculos renales

Estudios señalan que tomar esta bebida en cantidades moderadas, no solo no causa cálculos renales, sino que puede proteger contra lesiones y enfermedades renales crónicas

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Por qué el agua no es suficiente para unos riñones sanos: la bebida que podría prevenir incluso cálculos renales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de agua es fundamental para la función renal, pero nuevas investigaciones muestran que otras bebidas, en particular el café, podrían aportar beneficios adicionales para la salud de los riñones.

Estudios de Johns Hopkins Medicine y la Mayo Clinic señalan que tomar café, en cantidades moderadas, no solo no causa cálculos renales, sino que puede proteger contra lesiones y enfermedades renales crónicas gracias a sus antioxidantes.

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El café aporta antioxidantes y reduce el riesgo renal

Investigaciones recientes citadas por Johns Hopkins Medicine reportan que quienes toman al menos una taza de café al día presentan un menor riesgo de lesión renal aguda. El café contiene polifenoles, compuestos antioxidantes que ayudan a proteger las células renales del estrés oxidativo.

Según información revisada por Matt Coward para Healthline, el consumo regular de café se asocia con una reducción de hasta 40% en la probabilidad de desarrollar cálculos renales cuando se incrementa la ingesta de una a una y media tazas diarias.

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El efecto protector se observa tanto en café como en otras bebidas con cafeína, aunque el agua sigue siendo la base de la prevención. La Mayo Clinic enfatiza que la hidratación es el cambio de hábito más importante para evitar piedras en los riñones, recomendando orinar al menos dos litros diarios.

Vista aérea de una taza de café rodeada de granos de café dispersos sobre un fondo simple de color vibrante y saturado. La foto captura la esencia del café, con su aroma, sabor y simple belleza. (Imagen ilustrativa Infobae)
El café aporta antioxidantes y reduce el riesgo renal (Imagen ilustrativa Infobae)

El agua es indispensable, pero no suficiente

Aunque el agua facilita la eliminación de residuos a través de la orina, la salud renal implica mantener el equilibrio metabólico y reducir la inflamación. Tomar agua ayuda a diluir las sustancias que forman piedras, pero no previene por sí sola el daño oxidativo. El café complementa esta función gracias a su aporte de antioxidantes.

Según la Mayo Clinic, la orina clara y abundante indica buena hidratación. Las necesidades varían según el clima y el nivel de actividad, por lo que quienes viven en zonas cálidas o hacen ejercicio deben incrementar su consumo de líquidos.

Moderación y recomendaciones sobre bebidas

El café debe consumirse con moderación, ya que el exceso de cafeína puede provocar deshidratación o irritar la vejiga. Se recomienda evitar refrescos de cola oscuros, pues aumentan el riesgo de cálculos renales y enfermedades crónicas del riñón. En la dieta, es clave limitar la sal y los alimentos ricos en oxalatos, como espinacas y té, para reducir la formación de piedras de calcio-oxalato, el tipo más común.

Factores de riesgo y síntomas de cálculos renales

Los cálculos renales afectan a personas de todas las edades, aunque son más frecuentes en quienes presentan obesidad, hipertensión, diabetes, antecedentes familiares o viven en zonas de altas temperaturas. Una dieta alta en proteínas animales, sal o azúcares también incrementa el riesgo, igual que ciertos medicamentos y la exposición a químicos como el cadmio.

Los síntomas de un cálculo renal incluyen dolor en la espalda baja, dolor abdominal, sangre en la orina, náuseas y vómito. La presencia de fiebre, escalofríos o dolor intenso requiere atención médica inmediata, según Healthline.

Ilustración detallada de un riñón cortado por la mitad, mostrando cálculos renales de color marrón amarillento en su interior y en el uréter
El agua es indispensable, pero no suficiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Café y prevención: evidencia científica

Un estudio de 2021 de la National Kidney Foundation reporta que el consumo de cafeína reduce el riesgo de formación de piedras en el riñón. Otra investigación publicada el mismo año muestra que quienes beben café o té tienen menos probabilidades de desarrollar cálculos que quienes no consumen estas bebidas. Una revisión sistemática de 2022 concluye que un mayor consumo de cafeína se asocia con menor riesgo de cálculos renales.

La relación entre café y salud renal resulta de su efecto diurético y antioxidante. Aunque se pensaba que la cafeína podía deshidratar, los datos muestran que, en cantidades moderadas, favorece la eliminación de residuos y protege la función de los riñones.

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