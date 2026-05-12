Quién era Héctor Melesio Cuén, el hombre cuyo homicidio destapó el presunto vínculo del Mayo Zambada con Rocha Moya

Héctor Melesio Cuén, exrector de la UAS. FOTO: CARLOS SICAIROS /CUARTOSCURO.COM

Este martes 12 de mayo, medios nacionales reportaron que la Fiscalía General de la República habría reactivado dos investigaciones vinculadas: el homicidio del político Héctor Melesio Cuén Ojeda y la presunta narcoelección de Sinaloa en 2021, ambas con Rubén Rocha Moya en el centro.

Según los reportes, esta acción de las autoridades federales incluiría la revisión de la carpeta del homicidio de Cuén Ojeda, en la que la gestión de Alejandro Gertz Manero detectó indicios de que el exalcalde fue asesinado en la misma finca donde fue secuestrado Ismael “El Mayo” Zambada el 25 de julio de 2024, a manos del hijo de “El Chapo Guzmán”.

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La información fue revelada por el periodista Ruben Mosso mediante Milenio, argumentando que los datos habrían sido confirmados por sus fuentes. Hasta el momento la FGR no ha confirmado los hechos.

Asimismo, el periodista confirmó que casi dos años de los hechos, Rocha Moya no ha sido citado a declarar, ni siquiera como testigo.

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Según los reportes, la FGR reactivó la investigación sobre la presunta narcoelección en Sinaloa en 2021, en la que, de acuerdo con denuncias, el Cártel de Sinaloa operó a favor del candidato Rubén Rocha Moya a la gubernatura del estado.

El caso cobró nueva relevancia tras la acusación del pasado 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculó a Rocha Moya, hoy gobernador con licencia, por presuntos vínculos con Los Chapitos.

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La versión oficial del asesinato se derrumbó

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, entonces encabezada por Sara Bruna Quiñónez, sostuvo que Cuén Ojeda murió en un intento de asalto mientras cargaba gasolina en la comunidad de La Presita, baleado por dos hombres en motocicleta. El caso intentó ser sustentado por un video del supuesto crimen.

Urna con las cenizas de Héctor Melesio Cuén Ojeda. (Facebook/Héctor Melesio Cuén Díaz)

La versión se derrumbó por múltiples inconsistencias. El video de la supuesta gasolinera no tenía sonido. Los empleados del lugar declararon no haber escuchado disparos. El chofer de Cuén se contradijo en sus declaraciones.

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El cuerpo del político presentaba un fuerte hematoma en la cabeza y cuatro disparos en las piernas.

Versiones periodísticas apuntaron a que la causa real de muerte habría sido asfixia por ahorcamiento tras tortura.

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La decisión de incinerar el cuerpo sin agotar pruebas forenses también fue cuestionada por peritos y periodistas de Sinaloa.

Video donde presuntamente había sido asesinado el político sinaloense. (Fiscalía de Sinaloa | @Santibanez_Clar)

Quiñónez renunció a la Fiscalía estatal en septiembre de 2024. La FGR atrajo el caso y citó a declarar a todos los funcionarios estatales que participaron en la atención inicial del crimen.

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La fiscal en turno, Claudia Zulema Sánchez Kondo, reconoció meses después que el caso había salido por completo de las manos de la Fiscalía estatal y quedado en manos de la FGR.

La carta de “El Mayo”: la reunión para resolver un conflicto entre políticos

En agosto de 2024, el abogado de Zambada difundió una carta en la que el capo narró que Joaquín Guzmán López lo convocó a una reunión en el rancho Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, para mediar en un conflicto entre Cuén Ojeda y Rocha Moya.

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Según Zambada, Los Chapitos prometieron resolver el problema entre los dos políticos sinaloenses.

Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado el mismo día de la detención de El Mayo Zambada. (Anayeli Tapia/Infobae)

Al llegar a la finca, Zambada vio brevemente a Cuén Ojeda y lo saludó.

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Poco después fue emboscado, encapuchado, atado y trasladado por la fuerza hasta El Paso, Texas.

Zambada fue directo sobre el destino de Cuén, afirmando que el político sinaloense fue asesinado a la misma hora y en el mismo lugar donde él fue secuestrado.

La FGR encontró pruebas hemáticas que respaldaron esa versión: detectó sangre de Cuén en la finca Huertos del Pedregal, lo que contradijo de forma definitiva la versión de la gasolinera que sostuvo la Fiscalía estatal.

Rocha Moya negó haber asistido a la reunión y afirmó que ese día se encontraba de viaje en Estados Unidos. A la fecha, ninguna autoridad mexicana lo ha citado a declarar.

Quién era Cuén Ojeda

Héctor Melesio Cuén Ojeda nació el 25 de octubre de 1955 en Badiraguato, Sinaloa, el mismo municipio serrano donde nacieron Joaquín “El Chapo” Guzmán y Rubén Rocha Moya.

Estudió en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), institución a la que dedicó gran parte de su vida política y académica.

Fue rector de la UAS entre 2005 y 2009, cargo desde el que consolidó una red de influencia que se extendió más allá de los campus universitarios. Su gestión al frente de la universidad lo convirtió en uno de los operadores políticos más relevantes del estado, con capacidad para movilizar votos y recursos en procesos electorales.

(Facebook/Héctor Melesio Cuén Ojeda)

En 2011 asumió la presidencia municipal de Culiacán, la capital del estado, cargo que ocupó hasta 2012.

Fue diputado local de 2013 a 2016. En ese periodo fundó el Partido Sinaloense, una organización política de alcance estatal que le permitió mantener autonomía respecto a los partidos nacionales y negociar alianzas.

Su relación con Rubén Rocha Moya fue de rivalidad abierta durante años. Ambos se disputaron el control de la UAS y de las estructuras políticas del estado.

Esa tensión fue, según la carta de “El Mayo” Zambada, el motivo de la reunión convocada en el rancho Huertos del Pedregal el 25 de julio de 2024. actuado como mediadores entre los dos políticos sinaloenses.

Al momento de su muerte, Cuén Ojeda estaba a punto de asumir una diputación federal ganada bajo la coalición PRI-PAN-PRD-PAS.