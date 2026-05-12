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Qué consumir en ayunas para apoyar la limpieza de los riñones de forma natural y saludable

Un par de vasos de agua y algunas frutas frescas pueden ayudar a tu organismo a iniciar el día eliminando toxinas y cuidando su equilibrio interno

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Una buena elección al romper el ayuno, como el agua natural o un té suave, marca la diferencia en la protección de estos órganos esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comenzar el día con una hidratación adecuada y la selección de ciertos alimentos puede marcar la diferencia en la salud renal.

Cada vez más especialistas destacan la importancia de lo que se consume en ayunas para apoyar el funcionamiento óptimo de los riñones, órganos clave en la eliminación de toxinas y el equilibrio de líquidos en el organismo.

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Conocer las opciones más adecuadas de alimentos y bebidas al iniciar la jornada permite tomar decisiones informadas que favorecen la prevención de enfermedades y el bienestar general.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La hidratación en ayunas ayuda a los riñones a eliminar desechos y contribuye al equilibrio de líquidos en el organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué consumir en ayunas para apoyar la limpieza de los riñones de forma natural y saludable

Para apoyar la limpieza de los riñones de forma natural y saludable en ayunas, lo fundamental es la hidratación adecuada.

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En este sentido, y de acuerdo con información de la Fundación Nacional del Riñón, el agua es el principal aliado para el funcionamiento renal óptimo, ya que ayuda a eliminar desechos a través de la orina y mantiene el equilibrio de líquidos.

Es así que las opciones más recomendadas por ser seguras y naturales para consumir en ayunas y apoyar la salud renal, son las siguientes:

  • Agua natural: Beber uno o dos vasos de agua simple al despertar favorece la función renal y estimula el metabolismo.
  • Agua con unas gotas de limón: El limón puede aportar antioxidantes y vitamina C. No reemplaza el agua simple, pero es una opción ligera y natural.
  • Infusión de hierbas suaves: Tés como el de manzanilla o diente de león son diuréticos suaves y pueden tomarse sin azúcar, aunque no deben sustituir el agua.
  • Frutas con alto contenido de agua: Comer una porción de sandía, melón o pepino ayuda a hidratar el cuerpo y es fácil de digerir en ayunas.

Consejos adicionales:

  • Evitar el consumo excesivo de café, jugos artificiales o bebidas azucaradas en ayunas.
  • No realizar “limpiezas” o dietas extremas, ni tomar suplementos sin supervisión médica.
  • Mantener una dieta balanceada, baja en sal y moderada en proteínas animales a lo largo del día.

La mejor manera de cuidar los riñones es con una hidratación constante y hábitos saludables. Si hay antecedentes de problemas renales o síntomas persistentes, lo recomendable es consultar con un especialista.

Agua de limón y romero, bebida cítrica, refrescante, infusionada, hidratación con hierbas naturales - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El agua con unas gotas de limón en ayunas brinda antioxidantes y vitamina C, complementando el cuidado de los riñones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hábitos que complementan el consumo de alimentos saludables en ayunas para cuidar la salud de los riñones

Además del consumo en ayunas de estos alimentos y bebidas, algunos hábitos que complementan el consumo de alimentos saludables en ayunas para cuidar la salud de los riñones son los siguientes:

  • Tomar suficiente agua durante el día: Mantener una hidratación adecuada es clave para que los riñones eliminen desechos de forma eficiente.
  • Reducir el consumo de sal: Disminuir la sal en las comidas ayuda a prevenir la retención de líquidos y reduce la carga sobre los riñones.
  • Evitar el exceso de proteínas animales: Consumir grandes cantidades de carne roja, embutidos o productos ricos en proteínas puede forzar el trabajo renal; se recomienda moderar su ingesta.
  • Limitar el consumo de bebidas azucaradas y procesadas: Refrescos, jugos industrializados y alimentos ultraprocesados afectan negativamente la función renal.
  • No automedicarse: Tomar medicamentos sin receta, especialmente analgésicos y antiinflamatorios, puede dañar los riñones con el tiempo.
  • Controlar la presión arterial y los niveles de azúcar: La hipertensión y la diabetes son causas principales de daño renal, por lo que es importante monitorearlas y seguir indicaciones médicas.
  • Hacer actividad física regularmente: El ejercicio moderado ayuda a mantener un peso saludable y reduce factores de riesgo para enfermedades renales.
  • Realizar chequeos médicos periódicos: Un seguimiento médico oportuno permite detectar alteraciones en la función renal de manera temprana.
Infografía con consejos para el cuidado de los riñones. Ilustra una mujer bebiendo agua, alimentos recomendados y hábitos para una mejor salud renal.
Esta infografía detalla recomendaciones alimenticias y hábitos saludables matutinos y diarios fundamentales para mantener una óptima salud renal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos hábitos, junto con una alimentación balanceada y adecuada, fortalecen la salud de los riñones y previenen posibles complicaciones.

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