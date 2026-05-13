El Chapo insiste en volver a México: envía nueva carta donde culpa al gobierno por la muerte de personas

La carta fue recibida este 13 de mayo en una corte de Nueva York. Crédito: Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

Joaquín “El Chapo” Guzmán envió una nueva carta al juez Brian Cogan en la que reiteró su solicitud para que se aplique la cláusula de extradición que le permita regresar a México.

Según los datos técnicos del manuscrito, fue redactado desde el 7 de mayo de 2026 en la prisión de máxima seguridad U.S. Penitentiary ADMAX, ubicada en Florence, Colorado, donde el narcotraficante cumple su condena.

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Esta es la séptima carta que remite desde su reclusión. Al igual que las anteriores, el documento fue redactado en inglés.

En el texto, El Chapo nuevamente argumentó que no existen pruebas de delitos cometidos por él en territorio estadounidense y enfatizó que su condena fue errónea. El exlíder del Cártel de Sinaloa sostuvo que no causó daño a su gente en México y responsabilizó directamente al gobierno mexicano por la muerte de personas.

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La carta del narcotraficante sentenciado en EEUU fue escruta desde el pasado 7 de mayo y recibida este 13 por autoridades judiciales. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

“El gobierno mexicano mató a personas, no yo”, escribió en la carta dirigida al juez Brian Cogan, encargado de su caso.

Guzmán también demandó respeto a sus derechos conforme a las leyes internacionales y estadounidenses, subrayando su petición de trato justo en el marco de su traslado y proceso judicial.

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El documento fue enviado al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. La oficina de Brooklyn lo recibió este 13 de mayo a las 11:02 AM, y este mismo día fue revelado por diversos periodistas, entre ellos Arturo Ángel, reportero de investigación, mediante su cuenta oficial de X.

Cabe señalar que tras la difusión del documento, medios especializados en seguridad como Pie de Nota han reportado que los manuscritos posiblemente no sean enviados por Joaquín Guzmán Loera.

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Guzmán exigió respeto a sus derechos y trato justo bajo las leyes locales

En el cuerpo del escrito, El Chapo Guzmán solicitó la aplicación de la ley “1st Stop Act” y la “Unseen Act Law” de los Estados Unidos, y demandó que se respeten sus derechos conforme a la política de leyes extranjeras.

Las protecciones que reclamó incluyen el derecho a la información, a impugnar su detención, a contar con asesoría legal y a la comunicación durante el cumplimiento de sus sentencias de prisión.

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Carta de El Chapo revelada el 13 de mayo de 2026. Crédito: x - @arturoangel20

En el cierre de la carta, Guzmán agradeció al juez su atención sobre su caso de apelación y la cláusula de extradición respecto a su traslado como prisionero, reiterando que su veredicto fue erróneo y no preciso en relación con su libertad.

El documento lleva la firma de Joaquín El Chapo Guzmán y el sello de recibido con fecha 13 de mayo de 2026.

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Autoridades federales estarían investigando la veracidad de las cartas

Tras la difusión del documento, autoridades federales habrían iniciado una investigación para determinar la veracidad de las cartas atribuidas a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El medio especializado en seguridad Pie de Nota, encabezado por el periodista Luis Chaparro, publicó en exclusiva que una fuente del centro penitenciario aseguró que “todo apunta a que no están siendo enviadas por él”, lo que pone en duda la autenticidad de los manuscritos.

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El medio adelantó que el 14 de mayo, a las 10:00 AM, daría a conocer más detalles sobre la investigación.

No es la primera vez que Guzmán se lanza contra autoridades mexicanas

La séptima carta no fue la primera ocasión en que Joaquín Guzmán Loera responsabilizó al gobierno mexicano por los crímenes vinculados a su caso.

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El 28 de abril de 2026, el exlíder del Cártel de Sinaloa escribió otro texto afirmando que el gobierno mexicano fue el único responsable de todos los crímenes violentos por los que fue juzgado y condenado en territorio estadounidense, y sostuvo que él no causó daño a ninguna persona.

Ese documento fue sellado el 5 de mayo por la administración del Penal Federal de Florence, Colorado, y recibido en la Oficina Pro Se el 6 de mayo de 2026 a las 3:01 PM.

En aquella carta, Guzmán también cuestionó la actuación del fiscal de distrito Ray Donovan y de Richard Donoghue, a quienes señaló por atribuirle culpas relacionadas con una empresa que, según argumentó, ya estaba establecida con anterioridad y no guardaba relación con los crímenes cometidos en Estados Unidos.

Además, insistió en que su condena careció de sustento probatorio sólido, al señalar que los cargos en su contra se apoyaron en el testimonio de un único testigo, cuya identidad dijo desconocer.

En esa ocasión también solicitó formalmente un nuevo juicio y la activación de una cláusula de extradición para regresar a México.