Arre Fest 2026: este es el precio de los boletos por fases para el festival de música regional

La cuarta edición del Festival Arre tendrá lugar los días 5 y 6 de septiembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México.
El evento se consolida como uno de los principales encuentros dedicados a la música regional mexicana, convocando a miles de asistentes para dos jornadas consecutivas.
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La organización del Arre Fest 2026 ha dado a conocer los precios de los abonos con cargos, que aseguran el acceso a ambos días del festival.
Venta de boletos: fechas importantes
La venta de boletos contempla diversas etapas. La denominada Gran Venta HSBC inició el 13 de mayo a las 14:00 horas, dirigida exclusivamente a tarjetas de crédito y débito Premier de HSBC.
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El 14 de mayo a las 14:00 horas, la Gran Venta HSBC se extiende a todas las tarjetas de crédito y débito del banco. Finalmente, la venta general comenzará el 15 de mayo a las 14:00 horas, habilitada para todo tipo de tarjetas y bancos. La adquisición de boletos se realiza a través de Ticketmaster.
Para facilitar la compra, se ofrece la opción de pagos en 3 y 5 meses sin intereses al utilizar tarjetas de crédito HSBC.
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Precios para el Arre Fest 2026
General Fase Compas: $2,207.25
General Fase 1: $2,455.25
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General Fase 2: $2,765.25
General Fase 3: $3,075.25
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Comfort Fase Compas: $3,199.25
Comfort Fase 1: $3,633.25
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Comfort Fase 2: $4,067.25
Comfort Fase 3: $4,501.25
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Banamex VIP Fase Compas: $4,414.50
Banamex VIP Fase 1: $4,910.50
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Banamex VIP Fase 2: $5,350.50
Banamex VIP Fase 3: $6,150.50
ABONO = Acceso a ambos días. Los precios ya incluyen cargos.
Artistas y bandas que estarán en el Arre Fest 2026
- Alejandro Fernández
- Banda MS
- Los Tucanes de Tijuana
- Calle 24
- Clave Especial
- Edgardo Nuñez
- El Mimoso
- Eslabón Armado
- Gabito Ballesteros
- Grupo Cañaveral
- Herencia de Patrones
- La Sonora Dinamita
- Los 2 de la S
- Los Dos Carnales
- Los KDT’s de Homero Guerrero Jr
- Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho
- Mi Banda el Mexicano de Germán Román
- Rey Quinto
- Víctor Mendívil
- Cumbia Pedregal
- Damaris Bojor
- Delilah
- Destino
- Eddy
- El Junte Sabanero
- Franco Rey
- Joaquín Coronel
- Jorge Tapia
- Juanpa Salazar
- Juanchitto
- Kakalo
- La Coreañera
- Marcos Villalobos
- Mar Solís
- Mosmo
- Nueva H
- Pasabordo
- Plan de Escape
- Regulo Caro
- RIA
- Santiago Martell
- Yng Naz
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