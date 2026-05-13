México

Arre Fest 2026: este es el precio de los boletos por fases para el festival de música regional

Conoce el costo de las entradas para cantar junto a Alejandro Fernández, Banda MS y otros exponentes

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El Ángel de la Independencia en CDMX con una gran estructura 'ARRE' en primer plano. Edificios modernos y tráfico rodean la glorieta bajo un cielo azul
El Arre Fest llega a la CDMX (Imagen ilustrativa IA Infobae)

La cuarta edición del Festival Arre tendrá lugar los días 5 y 6 de septiembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México.

El evento se consolida como uno de los principales encuentros dedicados a la música regional mexicana, convocando a miles de asistentes para dos jornadas consecutivas.

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La organización del Arre Fest 2026 ha dado a conocer los precios de los abonos con cargos, que aseguran el acceso a ambos días del festival.

Venta de boletos: fechas importantes

El Festival Arre reveló el cartel oficial (Fotos: Miriam Estrella)
El Festival Arre reveló el cartel oficial (Fotos: Miriam Estrella)

La venta de boletos contempla diversas etapas. La denominada Gran Venta HSBC inició el 13 de mayo a las 14:00 horas, dirigida exclusivamente a tarjetas de crédito y débito Premier de HSBC.

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El 14 de mayo a las 14:00 horas, la Gran Venta HSBC se extiende a todas las tarjetas de crédito y débito del banco. Finalmente, la venta general comenzará el 15 de mayo a las 14:00 horas, habilitada para todo tipo de tarjetas y bancos. La adquisición de boletos se realiza a través de Ticketmaster.

Para facilitar la compra, se ofrece la opción de pagos en 3 y 5 meses sin intereses al utilizar tarjetas de crédito HSBC.

Precios para el Arre Fest 2026

Vista aérea nocturna de un festival con una multitud masiva. Múltiples escenarios brillantemente iluminados con luces rojas, azules y verdes
Miles de asistentes disfrutan del vibrante ambiente del Festival Arre en la Ciudad de México, con escenarios iluminados y una energía musical contagiosa. (Festival Arre: Instagram)

General Fase Compas: $2,207.25

General Fase 1: $2,455.25

General Fase 2: $2,765.25

General Fase 3: $3,075.25

Comfort Fase Compas: $3,199.25

Comfort Fase 1: $3,633.25

Comfort Fase 2: $4,067.25

Comfort Fase 3: $4,501.25

Banamex VIP Fase Compas: $4,414.50

Banamex VIP Fase 1: $4,910.50

Banamex VIP Fase 2: $5,350.50

Banamex VIP Fase 3: $6,150.50

ABONO = Acceso a ambos días. Los precios ya incluyen cargos.

Artistas y bandas que estarán en el Arre Fest 2026

Artistas que estarán presentes en el Festival Arre 2026
Artistas que estarán presentes en el Festival Arre 2026 ((Miriam Estrella/Infobae))
  • Alejandro Fernández
  • Banda MS
  • Los Tucanes de Tijuana
  • Calle 24
  • Clave Especial
  • Edgardo Nuñez
  • El Mimoso
  • Eslabón Armado
  • Gabito Ballesteros
  • Grupo Cañaveral
  • Herencia de Patrones
  • La Sonora Dinamita
  • Los 2 de la S
  • Los Dos Carnales
  • Los KDT’s de Homero Guerrero Jr
  • Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho
  • Mi Banda el Mexicano de Germán Román
  • Rey Quinto
  • Víctor Mendívil
  • Cumbia Pedregal
  • Damaris Bojor
  • Delilah
  • Destino
  • Eddy
  • El Junte Sabanero
  • Franco Rey
  • Joaquín Coronel
  • Jorge Tapia
  • Juanpa Salazar
  • Juanchitto
  • Kakalo
  • La Coreañera
  • Marcos Villalobos
  • Mar Solís
  • Mosmo
  • Nueva H
  • Pasabordo
  • Plan de Escape
  • Regulo Caro
  • RIA
  • Santiago Martell
  • Yng Naz

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