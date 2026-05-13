Arre Fest 2026: este es el precio de los boletos por fases para el festival de música regional

El Arre Fest llega a la CDMX (Imagen ilustrativa IA Infobae)

La cuarta edición del Festival Arre tendrá lugar los días 5 y 6 de septiembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México.

El evento se consolida como uno de los principales encuentros dedicados a la música regional mexicana, convocando a miles de asistentes para dos jornadas consecutivas.

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La organización del Arre Fest 2026 ha dado a conocer los precios de los abonos con cargos, que aseguran el acceso a ambos días del festival.

Venta de boletos: fechas importantes

El Festival Arre reveló el cartel oficial (Fotos: Miriam Estrella)

La venta de boletos contempla diversas etapas. La denominada Gran Venta HSBC inició el 13 de mayo a las 14:00 horas, dirigida exclusivamente a tarjetas de crédito y débito Premier de HSBC.

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El 14 de mayo a las 14:00 horas, la Gran Venta HSBC se extiende a todas las tarjetas de crédito y débito del banco. Finalmente, la venta general comenzará el 15 de mayo a las 14:00 horas, habilitada para todo tipo de tarjetas y bancos. La adquisición de boletos se realiza a través de Ticketmaster.

Para facilitar la compra, se ofrece la opción de pagos en 3 y 5 meses sin intereses al utilizar tarjetas de crédito HSBC.

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Precios para el Arre Fest 2026

Miles de asistentes disfrutan del vibrante ambiente del Festival Arre en la Ciudad de México, con escenarios iluminados y una energía musical contagiosa. (Festival Arre: Instagram)

General Fase Compas: $2,207.25

General Fase 1: $2,455.25

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General Fase 2: $2,765.25

General Fase 3: $3,075.25

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Comfort Fase Compas: $3,199.25

Comfort Fase 1: $3,633.25

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Comfort Fase 2: $4,067.25

Comfort Fase 3: $4,501.25

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Banamex VIP Fase Compas: $4,414.50

Banamex VIP Fase 1: $4,910.50

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Banamex VIP Fase 2: $5,350.50

Banamex VIP Fase 3: $6,150.50

ABONO = Acceso a ambos días. Los precios ya incluyen cargos.

Artistas y bandas que estarán en el Arre Fest 2026

Artistas que estarán presentes en el Festival Arre 2026 ((Miriam Estrella/Infobae))

Alejandro Fernández

Banda MS

Los Tucanes de Tijuana

Calle 24

Clave Especial

Edgardo Nuñez

El Mimoso

Eslabón Armado

Gabito Ballesteros

Grupo Cañaveral

Herencia de Patrones

La Sonora Dinamita

Los 2 de la S

Los Dos Carnales

Los KDT’s de Homero Guerrero Jr

Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho

Mi Banda el Mexicano de Germán Román

Rey Quinto

Víctor Mendívil

Cumbia Pedregal

Damaris Bojor

Delilah

Destino

Eddy

El Junte Sabanero

Franco Rey

Joaquín Coronel

Jorge Tapia

Juanpa Salazar

Juanchitto

Kakalo

La Coreañera

Marcos Villalobos

Mar Solís

Mosmo

Nueva H

Pasabordo

Plan de Escape

Regulo Caro

RIA

Santiago Martell

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