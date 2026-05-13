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FGR aclara que el caso Héctor Melesio Cuén sigue abierto y no tiene relación con las acusaciones contra Rocha Moya

Las averiguaciones en el caso del el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa continúan

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Cuáles son las dudas y contradicciones que deja el video del ataque contra Héctor Melesio Cuén Ojeda. (Anayeli Tapia/Infobae)
El sujeto murió en julio de 2024 (Anayeli Tapia/Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó, tras la publicación de algunos reportes periodísticos sobre la presunta reactivación de una investigación sobre el caso de la muerte de Héctor Melesio Cuén Ojeda, que las averiguaciones en torno al caso no han sido suspendidas ni archivadas.

El 13 de mayo, la institución publicó en sus canales oficiales una aclaración sobre el las averiguaciones respecto a la muerte del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

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Además, las autoridades también detallan que las investigaciones actuales no están relacionadas con las acusaciones por parte de Estados Unidos y publicadas el 29 de abril pasado en contra de 10 personas, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

“Las líneas de investigación de la indagatoria [...] no guardan ninguna relación con los hechos que han sido denunciados, con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en contra de 10 ciudadanos mexicanos”, se puede leer en el reporte de las autoridades.

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El juez Alejandro Alberto Díaz Cruz ofreció otra versión respecto a los procedimientos efectuados por la FGR durante la investigación por el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda en Culiacán, Sinaloa. Credito: Independencia Judicial MX

FGR se compromete a presentar avances

De igual manera, la FGR detalla que las líneas de investigación están siendo integradas por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional.

La institución encabezada por Ernestina Godoy se comprometió a compartir los avances de las averiguaciones de manera transparente en tanto lo permita el debido proceso.

“En este, como en todos los casos, la FGR trabaja para esclarecer los hechos, dar con las personas responsables que participaron en los mismos”, asegura.

Cabe destacar que la información fue compartida por las autoridades un día después de que en medios de comunicación nacionales fue reportado que las investigaciones en el caso de Melesio Cuén habrían sido “reactivadas” y estaría indagándose la posible relación de Rocha Moya con Los Chapitos en las elecciones de 2021.

Más de un años sin actualizaciones sobre Cuén

Cuando se cumplió un año de la muerte de Melesio Cuén, Infobae México documentó la falta de información respecto al caso. “Es un asunto que está en competencia de la Fiscalía General de la República totalmente”, aseguró la fiscal de Sinaloa, Zulema Sánchez Kondo.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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