Luchador Cuatrero quedará en libertad y podrá volver al ring pese a sentencia por tentativa de feminicidio de Stephanie Vaquer

Después de estar detenido desde marzo de 2023 por la denuncia de Stephanie Vaquer, el luchador deja la cárcel de manera provisional y continuará bajo vigilancia. (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

El luchador Cuatrero podrá recuperar su libertad y regresar al cuadrilátero, a pesar de haber sido declarado culpable por tentativa de feminicidio y violencia familiar en agravio de Stephanie Vaquer.

Un juez de la Ciudad de México resolvió que el integrante de la Dinastía Dinamita continuará su proceso en libertad supervisada, mientras se resuelven los recursos legales interpuestos por su defensa.

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La sentencia emitida por la Fiscalía contra Cuatrero impone 12 años y 8 meses de prisión, aunque aún está en fase de apelación y recursos legales. (X/ @FiscaliaCDMX)

Aunque la sentencia establece 12 años y 8 meses de cárcel, la resolución aún no es definitiva. El proceso de apelación y posibles amparos puede extenderse durante meses o incluso más de un año, periodo en el que Cuatrero no pisará la cárcel salvo que la sentencia quede firme.

El caso judicial de Cuatrero: cronología y sentencia

El caso inició en marzo de 2023, cuando la luchadora Stephanie Vaquer denunció agresión física por parte de Cuatrero en un domicilio de la Ciudad de México.

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En marzo de 2023 , fue detenido y vinculado a proceso.

Permaneció casi dos años en prisión preventiva antes de obtener un amparo para enfrentar el juicio en libertad.

El 12 de mayo de 2026 , recibió sentencia condenatoria por tentativa de feminicidio y violencia familiar.

La sentencia incluye reparación del daño y medidas de protección a la víctima.

Vaquer mostró a través de sus canales las marcas de violencia que le dejo el luchador Cuatrero. (Foto: Redes)

Por otro lado, la defensa legal de Cuatrero anunció que agotará todos los recursos para revertir o modificar la sentencia.

Condiciones del juez para la libertad supervisada

Durante el tiempo que duren las apelaciones y recursos, Cuatrero deberá cumplir estrictas medidas cautelares:

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Presentarse a firmar cada tres semanas ante la autoridad.

Reparar el daño a la víctima según lo determine el juez.

No acercarse a la víctima ni ejercer actos violentos.

Permanecer bajo vigilancia judicial.

Cuatrero permaneció casi dos años en prisión preventiva antes de obtener amparo para continuar el proceso en libertad. (Instagram)

De esta manera, estas condiciones buscan proteger a la víctima y garantizar el seguimiento del proceso mientras no haya sentencia firme.

¿Qué sigue para Cuatrero y el proceso legal?

El resultado final dependerá de los recursos legales que actualmente se encuentran en trámite. El tiempo que Cuatrero ya estuvo en prisión preventiva será descontado si la sentencia queda firme.

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Si el fallo es ratificado, aún restarían alrededor de 10 años y 8 meses por cumplir en prisión.

Si la sentencia se modifica o revierte , el panorama podría cambiar de manera significativa.

Mientras tanto, el luchador podrá volver al ring y desarrollar su carrera profesional, siempre bajo las restricciones judiciales establecidas.

Mientras sigue el proceso legal, Cuatrero tiene permitido regresar al cuadrilátero bajo la constante vigilancia de las autoridades judiciales. (Foto: X)

En este sentido, la resolución definitiva del caso se mantiene pendiente y el proceso continuará bajo la supervisión de las autoridades judiciales.