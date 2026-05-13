Marina inhabilita narcocampamento de “Los Mayos” en Elota, Sinaloa

El sitio fue localizado tras patrullajes aéreos. Crédito: Especial

La Secretaría de Marina desmanteló un narcocampamento de la delincuencia organizada en inmediaciones del poblado Casas Grandes, municipio de Elota. En el sitio, personal de la Cuarta Región Naval localizó y aseguró chalecos tácticos, placas balísticas, cargadores, cartuchos, una ojiva de granada, una granada de mano hechiza y una granada para dron de fabricación casera.

Fuentes consultadas por Infobae México refirieron que el sitio está ligado a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

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Esto localizaron los elementos de la Marina en el sitio. Crédito: Marina

El hallazgo se produjo durante recorridos aéreos y terrestres realizados por elementos navales en la zona, como parte de las labores de vigilancia y patrullaje en municipios con presencia del crimen organizado. La Cuarta Región Naval coordinó el operativo que permitió identificar y acceder al campamento, el cual habría servido como punto de resguardo de equipo táctico y armamento para integrantes del grupo criminal.

En otras acciones, aseguran dos pick ups con presunta droga y equipo táctico en El Rosario

En operativos distintos, elementos de la misma institución localizaron dos vehículos tipo pick up durante patrullajes en inmediaciones del municipio de El Rosario. La revisión de las unidades permitió hallar tres bolsas con hierba seca de características similares a la marihuana, dos uniformes tácticos, cartuchos, un cargador de radio y ponchallantas.

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Los vehículos y su contenido fueron asegurados por el personal naval, que también detuvo a las personas que se encontraban en el lugar. Tanto los objetos como los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para que determinaran su situación jurídica e integraran los elementos de prueba correspondientes.

Las dos camionetas fueron encontradas en El Rosario. Crédito: Marina

Los artefactos explosivos localizados en el campamento de Elota, así como el propio campamento, fueron inhabilitados en el lugar por personal especializado de la Armada de México, a fin de neutralizar cualquier riesgo para la población civil de la zona. El resto de los efectos asegurados en ambos operativos fueron trasladados y puestos a disposición de las instancias ministeriales correspondientes.

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La Secretaría de Marina señaló que estas acciones forman parte del compromiso institucional para salvaguardar la seguridad y el bienestar de las familias sinaloenses, mediante operativos permanentes de vigilancia terrestre y aérea en zonas con actividad del crimen organizado.

Quiénes son Los Mayos

Los Mayos son la facción del Cártel de Sinaloa fundada y liderada durante décadas por Ismael “El Mayo” Zambada, quien se declaró culpable de narcotráfico ante las autoridades estadounidenses tras ser entregado a Estados Unidos en 2024.

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EEUU ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que derive en su captura. (FOTO: DEA)

De acuerdo con reportes de inteligencia citados previamente por este medio, el control de la organización quedó en manos de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, hijo del fundador y buscado por las autoridades.

Desde el secuestro y entrega de “El Mayo” a EEUU, la facción sostuvo una guerra interna contra Los Chapitos —liderados por los hijos del Chapo Guzmán— que derivó en una ola de violencia en Sinaloa.

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