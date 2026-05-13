Liga MX prepara su vuelta a la Copa Libertadores: esto es lo que se sabe

El regreso a la competencia se daría hasta el 2027. [Archivo]

El regreso de clubes mexicanos de la Liga MX a la Copa Libertadores ha tomado fuerza tras la compra de derechos de transmisión para Estados Unidos por parte de TelevisaUnivision a partir de 2027.

Dicho suceso ocurre en una apuesta financiera dirigida a aprovechar el atractivo de los equipos mexicanos y que abriría la puerta a su retorno a las competencias de la CONMEBOL, según reportes.

PUBLICIDAD

Este movimiento responde a la necesidad de asegurar audiencias millonarias en el mercado hispano, dado que la presencia de los clubes mexicanos se considera clave para la rentabilidad de la inversión televisiva.

Dueños de la Liga MX han buscado volver a Copa América y Libertadores (Infobae/ Jesús Avilés)

Televisa adquiere derechos y encamina el retorno a Sudamérica

La adquisición por parte de TelevisaUnivision de los derechos televisivos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana para el público estadounidense, válida de 2027 a 2030, representa un paso determinante.

PUBLICIDAD

Directivos de la Federación Mexicana de Futbol y representantes de la televisora negociaron este acuerdo con altos mandos de la CONMEBOL.

Los datos más recientes destacan que la negociación debió superar el obstáculo de la CONCACAF, principal motivo por el que México se retiró de la Libertadores en 2016: la solución fue otorgar mayores espacios y beneficios a equipos de la confederación norteamericana, evitando así conflictos de intereses y logrando el aval político necesario.

PUBLICIDAD

Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, manifestó en entrevista con medios sudamericanos la disposición de integrar nuevamente a los clubes mexicanos.

Puntualizó que el asunto debe definirse junto a la CONCACAF para establecer las condiciones formales de regreso.

PUBLICIDAD

Alejandro Domínguez ve con buenos ojos el regreso de la Liga MX. - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La Concachampions, el principal obstáculo para la FMF

Desde que la Liga MX dejó la Libertadores en 2016, la afición mexicana pregunta cuándo volverán los equipos nacionales a competir en Sudamérica.

El principal impedimento ha sido el choque entre el calendario anual de la Libertadores y la programación de la liga mexicana junto con la Concacaf Champions Cup, prioritaria para la Federación Mexicana de Futbol por otorgar lugares al Mundial de Clubes.

PUBLICIDAD

La participación de equipos mexicanos en la Libertadores abarcó de 1998 a 2016.

Durante ese periodo, Cruz Azul, Chivas y Tigres UANL llegaron a la final en 2001, 2010 y 2015, respectivamente.

PUBLICIDAD

Ninguno pudo obtener el título, pero se registraron actuaciones destacadas, como el subcampeonato de Tigres ante River Plate, o la final perdida por Cruz Azul frente a Boca Juniors.

Los últimos clubes mexicanos en participar fueron Pumas UNAM, Toluca y Puebla en 2016; Pumas llegó hasta cuartos de final y Toluca quedó eliminado en octavos.

PUBLICIDAD

Tigres disputó la final de la Copa Libertadores 2015 y quedó subcampeón.

Actualmente, solo resta definir el acomodo del calendario internacional para formalizar el regreso.

Las conversaciones entre directivos avanzan con miras a 2027 y 2028, fechas consideradas como las más probables para la reincorporación.

PUBLICIDAD

El objetivo es que los torneos de la CONMEBOL ajusten su ritmo competitivo y prestigio a formatos similares a la Champions League, en sintonía con el reciente alineamiento de la MLS a calendarios compatibles.

Perspectivas comerciales y deportivas para México en Sudamérica

En el plano comercial, se prevé un aumento en los ingresos gracias a la transmisión constante del fútbol mexicano hacia el el mercado estadounidense, lo que, sumado al interés de patrocinadores y plataformas digitales, multiplicaría los beneficios económicos.

Hasta el momento, tanto la CONMEBOL como la CONCACAF no han emitido confirmaciones oficiales, pero existirían señales de acuerdo político.

Los próximos meses serán clave para definir cuántos clubes mexicanos regresan, el sistema de clasificación y la integración en un calendario internacional cada vez más saturado.