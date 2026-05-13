¿Cuál es el futuro de Pemex? Víctor Rodríguez habría intentado renunciar dos veces, pero Sheinbaum rechazó su salida

El futuro de Pemex enfrenta incertidumbre en medio de crisis financiera, tensiones internas y presunta intervención directa del gobierno federal en sus decisiones.

El futuro de Petróleos Mexicanos, mejor conocida como Pemex, atraviesa uno de sus momentos más complejos en medio de problemas financieros, incidentes operativos y tensiones internas en la conducción de la empresa.

En ese contexto, un reporte de Reuters reveló que el director general de la petrolera, Víctor Rodríguez Padilla, habría presentado en al menos dos ocasiones su renuncia a la presidenta Claudia Sheinbaum durante el último año.

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De acuerdo con fuentes consultadas por la agencia internacional, la mandataria federal rechazó ambas solicitudes y convenció al funcionario de permanecer al frente de la empresa productiva del Estado.

Las versiones apuntan a que Rodríguez Padilla se habría sentido desplazado debido a la creciente intervención presidencial en decisiones estratégicas y operativas dentro de Pemex.

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Víctor Rodríguez Padilla se mantiene al frente de Pemex pese a versiones que señalan que habría buscado dejar el cargo en dos momentos distintos. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

El reporte señala que, conforme se han agravado los problemas de la petrolera, la participación de Sheinbaum en asuntos internos de la compañía también ha aumentado, incluyendo nombramientos en áreas clave como exploración, producción y administración.

Producción petrolera y accidentes complican el panorama de la empresa

Durante los primeros meses de la actual administración, Pemex ha enfrentado diversos incidentes que han puesto bajo presión a la compañía.

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Entre ellos destacan derrames de petróleo en el Golfo de México, incendios en instalaciones vinculadas a la refinería Olmeca y otros accidentes operativos que han generado cuestionamientos sobre las condiciones de mantenimiento y seguridad industrial.

A ello se suma la caída en la producción de crudo. Actualmente, la empresa reporta una producción promedio cercana a 1.6 millones de barriles diarios, cifra inferior a la meta gubernamental de 1.8 millones de barriles establecida para el sexenio.

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La producción petrolera de Pemex se mantiene por debajo de las metas oficiales establecidas por el gobierno federal.

Especialistas consultados en distintos reportes han advertido que los campos maduros continúan registrando declive productivo y que las inversiones realizadas hasta ahora no han sido suficientes para revertir esa tendencia.

Además, la empresa enfrenta retrasos en proyectos estratégicos y dificultades para estabilizar la operación de algunas refinerías.

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Los principales problemas que enfrenta Pemex actualmente

En medio de este escenario, analistas y organismos financieros coinciden en que la petrolera enfrenta una crisis multifactorial que impacta tanto a sus finanzas como a su capacidad operativa.

Entre los principales desafíos destacan:

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Una deuda financiera cercana a los 79 mil millones de dólares , además de adeudos millonarios con proveedores.

Producción de petróleo por debajo de las metas planteadas por el gobierno federal .

Incremento de accidentes operativos, incendios y derrames en instalaciones estratégicas.

Problemas de mantenimiento e infraestructura en refinerías y complejos petroleros.

Dificultades para atraer inversión privada debido al alto nivel de endeudamiento y condiciones fiscales.

Persistencia de riesgos ambientales relacionados con fugas y contaminación por hidrocarburos.

Presiones presupuestales para el gobierno federal derivadas del respaldo financiero a la empresa.

Estos factores han provocado que distintos especialistas consideren que Pemex atraviesa una situación crítica que requiere ajustes estructurales de largo plazo.

Deuda y pérdidas financieras presionan al gobierno federal

Otro de los puntos que ha encendido alertas es la situación financiera de la empresa.

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Pemex enfrenta una deuda financiera cercana a los 79 mil millones de dólares, una de las más altas del sector energético a nivel global. 26 de julio de 2023. REUTERS/Raquel Cunha

Tan solo en el primer trimestre del año, Pemex reportó pérdidas por más de 45 mil millones de pesos, atribuidas principalmente a menores ventas, deterioro de activos, pérdidas cambiarias y mayores costos financieros.

La situación también comenzó a impactar la percepción internacional sobre las finanzas públicas mexicanas.

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Esta semana, la calificadora S&P Global Ratings colocó la perspectiva crediticia de México en negativa, al advertir riesgos asociados al bajo crecimiento económico y al respaldo constante que el gobierno mantiene hacia Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

Según el análisis de la firma, el apoyo fiscal continuo a ambas empresas estatales podría aumentar la presión sobre las finanzas públicas del país y limitar la capacidad de consolidación fiscal en los próximos años.

Intervención política y cambios internos generan tensiones

Fuentes citadas por Reuters también señalaron que dentro de Pemex existen tensiones por la participación de distintos actores políticos en decisiones internas de la empresa.

Pemex enfrenta señalamientos por una creciente intervención política en sus decisiones estratégicas. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Algunos nombramientos recientes habrían sido impulsados desde otras áreas del gobierno federal, lo que habría reducido el margen de maniobra del director general.

En medio de estas diferencias, algunos analistas consideran que Rodríguez Padilla enfrenta dificultades para tomar decisiones estratégicas sin la validación directa de Presidencia.

Incluso, versiones periodísticas mencionan que la presidenta revisa de manera frecuente la cobertura mediática relacionada con la petrolera debido a la preocupación por la situación de la compañía.

Futuro incierto para Pemex y su dirección general

Mientras el gobierno federal busca fortalecer a Pemex y atraer inversión privada sin modificar el modelo energético impulsado durante la administración anterior, persisten dudas sobre la viabilidad financiera y operativa de la empresa en el mediano plazo.

El futuro de Pemex se mantiene incierto en medio de una crisis financiera, operativa y política. REUTERS/Daniel Becerril/Foto de archivo

Aunque recientemente se anunciaron contratos mixtos con empresas privadas para impulsar la producción petrolera, especialistas consideran que el interés de inversionistas internacionales sigue siendo limitado debido al elevado endeudamiento, la incertidumbre financiera y los retrasos en pagos a proveedores.

En paralelo, continúan las especulaciones sobre posibles cambios en la dirección de la empresa.

Entre los nombres mencionados en versiones periodísticas aparece el de Lázaro Cárdenas Batel, aunque previamente había rechazado asumir la dirección de la petrolera al inicio del sexenio.

Por ahora, Pemex se mantiene en una etapa de alta presión financiera, operativa y política, mientras el gobierno federal intenta contener los efectos de una crisis que se ha convertido en uno de los principales desafíos económicos de la administración actual.