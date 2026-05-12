Secretario de Guerra de EEUU exige a México hacer más contra las drogas “para que nosotros no tengamos que hacerlo”

Pete Hegseth hizo un llamado a México para que el gobierno estadounidense no tenga que intervenir en temas de seguridad. REUTERS/Kevin Lamarque

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, reconoció este martes lo que llamó “colaboración sin precedentes” del gobierno de México en la lucha contra las drogas, sin embargo, exigió incrementar esfuerzos en la lucha antidrogas para que ellos no tengan que hacerlo.

En una comparecencia en la Cámara de Representantes, Hegseth fue cuestionado sobre la amenaza de los cárteles de la droga, incluyendo el uso de drones, que ha aumentado significativamente.

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Ante esto, el secretario de Guerra estadounidense habló de la colaboración entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos. “En México hemos tenido una colaboración sin precedentes. Y lo apreciamos. Llamamos a la Defensa y a la Marina a continuar, en la medida de lo posible, a seguir trabajando como socios y hacer más”, señaló.

Destacó que eso era lo que esperaba el gobierno de Estados Unidos del de México, “que den un paso adelante, para que nosotros no tengamos que hacerlo”.

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El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, mantiene su presión sobre México para fortalecer la lucha antidrogas.

Recientemente, Donald Trump dijo que si México no hacía su trabajo en el tema de seguridad, EEUU lo haría. REUTERS/Evelyn Hockstein

Apenas la semana pasada, Donald Trump hizo una advertencia, en la que señaló que si México no hacía su trabajo en el tema de seguridad, “nosotros lo haremos”. Días después dijo que en México, los cárteles de la droga gobernaban. “Nadie más lo hace”, insistió.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer acusaciones contra Rubén Rocha Moya, hoy gobernador de Sinaloa con licencia, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de alto nivel de esa entidad, por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.

Todd Blanche, fiscal general interino, quien también ha reconocido el apoyo del gobierno mexicano, dijo que vendrían más acusaciones contra funcionarios, considerando la posibilidad de que varios de los líderes de los cárteles de las drogas que se encuentran detenidos en Estados Unidos, incluidos los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio y Joaquín Guzmán, exlíderes de Los Chapitos, cooperen con la justicia estadounidense y les brinden información relevante.

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