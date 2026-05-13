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¿Cuánto podrían pagar los dueños de Onilia por un reemplazo de batería?

Para quienes consideran adquirir el modelo producido por el gobierno federal, uno de los temas principales es el costo asociado al reemplazo de su pieza clave

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Dos mecánicos trabajan en un taller automotriz, uno empuja una batería de coche eléctrico mientras otro opera debajo de un vehículo Onilia blanco
Los reportes oficiales indican que el auto ofrecerá una autonomía de 150 kilómetros por carga. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

La presentación oficial de “Olinia“, el primer automóvil eléctrico impulsado por el gobierno federal, abrió una nueva conversación sobre movilidad urbana en México.

Aunque el proyecto apunta a convertirse en una alternativa accesible para trayectos cortos, uno de los temas que más inquieta a futuros compradores es el costo de reemplazar la batería, considerada el componente más caro de cualquier vehículo eléctrico.

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Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, confirmó que la versión definitiva del vehículo será presentada rumbo al Mundial de Futbol 2026.

El proyecto, coordinado por Roberto Capuano Tripp, busca posicionar a México como desarrollador de tecnología automotriz propia y no únicamente como ensamblador de marcas extranjeras.

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El discurso se centra en un proyecto desarrollado por equipos de investigación del Tecnológico Nacional de México y el Instituto Politécnico Nacional, con menciones a Rosaura Ruiz, Ramón Jiménez y Alejandro Armenta, y su sede en Puebla.

¿Cuánto costaría reemplazar la batería de Olinia?

Aunque el gobierno no ha revelado cifras oficiales sobre el precio de sustitución de la batería, especialistas y usuarios comenzaron a hacer estimaciones con base en el valor total del vehículo y los costos actuales del mercado eléctrico.

Los reportes técnicos indican que la batería representaría aproximadamente el 40% del costo del automóvil. Si el precio proyectado de Olinia ronda los 150 mil pesos, el reemplazo podría ubicarse entre 50 mil y 70 mil pesos, dependiendo del tipo de celdas, capacidad y costos de importación o fabricación nacional.

La incertidumbre aumentó porque el vehículo todavía no cuenta con especificaciones definitivas sobre garantía, vida útil o capacidad exacta de la batería.

Tampoco se conocen detalles sobre posibles programas de subsidio o financiamiento para sustituir este componente después de varios años de uso.

Olinia
Se espera la producción en 2026 Créditos: La Mañanera - X

Las dudas que surgieron tras la presentación de Olinia

El anuncio del prototipo también abrió cuestionamientos sobre infraestructura, regulación y funcionamiento diario.

Uno de los principales puntos de debate se centra en la autonomía. El vehículo promete recorrer hasta 150 kilómetros por carga, mientras que la recarga completa tardaría entre seis y ocho horas mediante un enchufe doméstico convencional.

Esta característica provocó dudas sobre la capacidad de las redes eléctricas residenciales, especialmente en colonias populares donde podrían existir problemas de saturación si muchos usuarios conectan el automóvil al mismo tiempo.

Otro aspecto que generó preguntas es la falta de un marco legal específico para “minivehículos urbanos” en México. Actualmente, las autoridades analizan cómo clasificar a Olinia para evitar que sea considerado un automóvil convencional o una cuatrimoto.

La velocidad máxima de 50 kilómetros por hora también limitará su circulación. El modelo no podrá ingresar a autopistas, carreteras federales ni carriles centrales de vías rápidas, por lo que su uso quedará enfocado en calles secundarias, trayectos de barrio y reparto de última milla.

(Gobierno de México)
(Gobierno de México)

De los 90 mil a los 150 mil pesos

El incremento en el precio también llamó la atención. Inicialmente, el proyecto planteaba un costo cercano a 90 mil pesos, pero la cifra subió hasta 150 mil antes del inicio de producción.

El ajuste redujo parte del atractivo que buscaba convertir a Olinia en una alternativa masiva para sectores con menor poder adquisitivo. Aun así, el gobierno mantiene la apuesta por impulsar una industria eléctrica nacional con sello mexicano.

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