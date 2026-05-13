Presentan oficialmente las 12 monedas del Mundial 2026: cómo comprarlas, cuánto costarán y cuándo salen a la venta

La colección de monedas conmemorativas del Mundial 2026 ya es una realidad. El Banco de México presentó oficialmente las doce piezas que celebran la triple sede y la riqueza simbólica nacional, marcando un hito en la numismática deportiva mexicana.
La circulación iniciará para las monedas bimetálicas de 20 pesos, mientras que las de metales preciosos llegarán a canales especializados en las próximas semanas.
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Esta emisión ha captado el interés de coleccionistas y aficionados al futbol, no sólo por su diseño, sino por la expectativa y la demanda que suele acompañar a cada edición limitada de Banxico.
Los diseños de las monedas: sedes y símbolos nacionales
La colección está formada por:
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4 monedas bimetálicas de 20 pesos
- Ciudad de México: Ángel de la Independencia y futbolista
- Guadalajara: La Minerva y balón
- Monterrey: Cerro de la Silla y Fuente de Crisol
- Diseño nacional: jaguar, mariposa monarca, agave, trigo, maíz, contorno del país
4 monedas de oro (25 pesos, 1/4 de onza)
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- CDMX: ajolote, Templo Mayor, Catedral Metropolitana, Monumento a la Revolución, Palacio de Bellas Artes
- Guadalajara: jimador, Arcos de Zapopan, balón
- Monterrey: jugador, Fuente Crisol, Cerro de la Silla
- México: balón, jaguar, flores de cempasúchil y nochebuenas, mariposas monarca
4 monedas de plata (10 pesos, 1 onza)
- CDMX: mismos motivos principales que la de oro
- Guadalajara: jimador y elementos icónicos de la ciudad
- Monterrey: jugador y paisajes emblemáticos
- México: pirámide de Chichén Itzá, jaguar, mariposa monarca, Calavera Garbancera
En todas, el anverso incluye el Escudo Nacional y leyendas oficiales, además de elementos de seguridad como microtexto e imagen latente. Así, la variedad de motivos convierte a esta colección en un homenaje visual a la identidad mexicana y a la triple sede mundialista.
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