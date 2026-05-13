Presentan oficialmente las 12 monedas del Mundial 2026: cómo comprarlas, cuánto costarán y cuándo salen a la venta

Estos artículos coleccionables formarán parte de la fiesta mundialista en territorio azteca. (Jovani Pérez)

La colección de monedas conmemorativas del Mundial 2026 ya es una realidad. El Banco de México presentó oficialmente las doce piezas que celebran la triple sede y la riqueza simbólica nacional, marcando un hito en la numismática deportiva mexicana.

La circulación iniciará para las monedas bimetálicas de 20 pesos, mientras que las de metales preciosos llegarán a canales especializados en las próximas semanas.

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El banco de México hizo públicos los diseños de estas monedas que buscan celebrar el legado de México como sede mundialista. (X/ @Banxico)

Esta emisión ha captado el interés de coleccionistas y aficionados al futbol, no sólo por su diseño, sino por la expectativa y la demanda que suele acompañar a cada edición limitada de Banxico.

Los diseños de las monedas: sedes y símbolos nacionales

La colección está formada por:

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4 monedas bimetálicas de 20 pesos

Ciudad de México: Ángel de la Independencia y futbolista

Guadalajara: La Minerva y balón

Monterrey: Cerro de la Silla y Fuente de Crisol

Diseño nacional: jaguar, mariposa monarca, agave, trigo, maíz, contorno del país

4 monedas de oro (25 pesos, 1/4 de onza)

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CDMX: ajolote, Templo Mayor, Catedral Metropolitana, Monumento a la Revolución, Palacio de Bellas Artes

Guadalajara: jimador, Arcos de Zapopan, balón

Monterrey: jugador, Fuente Crisol, Cerro de la Silla

México: balón, jaguar, flores de cempasúchil y nochebuenas, mariposas monarca

4 monedas de plata (10 pesos, 1 onza)

CDMX: mismos motivos principales que la de oro Guadalajara: jimador y elementos icónicos de la ciudad

Monterrey: jugador y paisajes emblemáticos

México: pirámide de Chichén Itzá, jaguar, mariposa monarca, Calavera Garbancera

En todas, el anverso incluye el Escudo Nacional y leyendas oficiales, además de elementos de seguridad como microtexto e imagen latente. Así, la variedad de motivos convierte a esta colección en un homenaje visual a la identidad mexicana y a la triple sede mundialista.

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