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Mikel Arriola contradice a Toluca sobre acuerdos para que sus futbolistas jugaran Concachampions antes de reportar con la Selección Mexicana

El comisionado de la FMF compartió su postura sobre los conflictos que surgieron por el ultimátum de Javier Aguirre y los reclamos de Amaury Vergara

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Mikel Arriola rompió el silencio tras la polémica de Toluca, Chivas y la Selección Mexicana (REUTERS)
Mikel Arriola rompió el silencio tras la polémica de Toluca, Chivas y la Selección Mexicana (REUTERS)

Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), respondió a la controversia surgida en la que se le señaló como el responsable de haber dado el permiso al Club Toluca para que sus jugadores tuvieran la oportunidad de jugar las semifinales de la Concacaf Champions Cup antes de reportar a la concentración de la Selección Mexicana.

Tras la acusación de que habría autorizado a Toluca para que sus jugadores compitieran en la Concachampions, Mikel Arriola compartió su postura y contradijo la versión difundida por el club. En un reciente encuentro con la prensa aclaró la situación.

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El acuerdo se platicó, desde luego”, señaló y enfatizó que no existieron acuerdos ni autorizaciones particulares. Explicó que se llevaron a cabo procesos en los que se discutieron estas cuestiones y que, finalmente, prevaleció un acuerdo adoptado en mayo del año anterior.

¿Qué dijo Mikel Arriola sobre el permiso a Toluca y la polémica con el Tri?

El director técnico nacional, Javier Aguirre, aclaró la polémica tras el reclamo de Chivas y dejó en claro que los jugadores que no se presenten esta noche en el CAR se quedarán fuera del Mundial 2026 (X/ @miseleccionmx)

El comisionado de la FMF se defendió y contradijo la versión de los Diablos Rojos, donde el equipo aseguró que la solicitud era del conocimiento y acuerdo de los clubes de la Liga MX. Arriola aclaró que no se trata de abrir nuevas ventanas de excepción, sino de gestionar las peticiones bajo el marco de lo aprobado.

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“No, no hubo acuerdos ni autorizaciones. Hubo procesos donde esas cosas se platicaron y al final, pues el acuerdo imperó. Este fue un acuerdo del mes de mayo del año pasado que se cumplió a cabalidad”, sentenció.

Destacó que si bien las solicitudes de los clubes son consideradas, debe prevalecer el orden general establecido. “Y lo aprobado, pues es un acuerdo que se tomó en mayo del año pasado sin dejar de escuchar a las partes y las solicitudes. Son solicitudes muy valiosas, pero al final tiene que imperar el orden general”, afirmó el dirigente de la Liga MX.

Por último, enfatizó que en ningún momento se benefició a Toluca. “No es cuestión de abrir ventanas, se tienen que gestionar peticiones, pero se tiene que aplicar lo aprobado”, finalizó.

Toluca aseguró que la FMF autorizó a sus jugadores competir en Concachampions (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Toluca aseguró que la FMF autorizó a sus jugadores competir en Concachampions (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Toluca aseguró que la FMF autorizó a sus jugadores competir en Concachampions

De acuerdo con el comunicado emitido por Toluca, desde el inicio del torneo Clausura 2026, gestionaron los permisos necesarios para que sus convocados pudieran disputar la semifinal. El propio club sostuvo que la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) autorizaron esta gestión y que otros equipos realizaron procedimientos similares ante las autoridades de la liga.

El equipo dirigido por el Turco Mohamed enfatizó que actuó bajo los acuerdos de la Asamblea de Clubes y niega haber infringido algún reglamento. En el comunicado puntualizan: “El Deportivo Toluca actuó en todo momento conforme al acuerdo de asamblea de dueños y apegado al reglamento de la propia Federación Mexicana de Futbol (FMF). Se solicitó con anticipación una autorización específica para que los posibles seleccionados pudieran presentarse en la semifinal de vuelta de la Concacaf, dado que no contravenía lo acordado y la validación fue otorgada por la máxima autoridad de la Liga MX y la FMF”.

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