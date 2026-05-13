Verónica Castro enfurece contra Cristian por mentir sobre su noviazgo y revela que no la felicitó en Día de las Madres

Verónica Castro defendió a Cristian tras ser blanco de críticas por sus exuberantes cambios de looks (Fotos: Instagram/@vrocastroficial/@cristiancastro)

La relación entre Verónica Castro y su hijo Cristian Castro atraviesa un momento tenso, marcado por el enojo de la actriz debido a una serie de mentiras respecto al supuesto romance del cantante con la productora Victoria Kühne, y por el distanciamiento evidente en fechas recientes.

De acuerdo con declaraciones hechas en el programa Ventaneando, Castro afirmó que el cantante no solo engañó a los medios sobre su situación sentimental, sino que también la involucró directamente, situación que la dejó en una posición incómoda ante la prensa y la familia de Kühne.

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En plena controversia, Castro destacó que en el reciente Día de las Madres, ocurrido el pasado 10 de mayo, no recibió una llamada ni felicitación de su hijo, apenas un arreglo de flores que describió de manera despectiva.

“No me ha hablado por teléfono. No me habló el Día de las Madres. Mandó unas pinches florecitas, que se las meta donde ya sabe. Estoy enojada, quedo como idiota”, afirmó la actriz y conductora, subrayando su frustración cuando la prensa la cuestionó por el supuesto romance con Victoria Kühne. “Quedo yo como idiota, y la verdad sí quedé como idiota porque yo también voy y lo digo”.

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El distanciamiento entre Verónica Castro y su hijo se acentúa, con ausencia de comunicación en fechas importantes como el Día de las Madres (Foto: Instagam)

Verónica Castro acusa a Cristian Castro de mentiroso y profundiza distanciamiento en público

La estrella expuso que se sintió engañada por Cristian respecto al presunto noviazgo de este con Victoria Kühne. Inicialmente, la actriz creyó la versión difundida en redes sociales y llegó a felicitar a su nueva “nuera”, pero Cristian desmintió los rumores, asegurando que solo mantenía una amistad con Kühne.

Verónica no ocultó su molestia ante esta rectificación pública, al señalar: “Le vio la cara a todos como siempre… Yo creo que sí eran novios y este se echó para atrás”.

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La actriz consideró que su hijo tomó una mala decisión al renunciar al aparente vínculo, ya que resaltó los logros profesionales de Kühne:

Verónica Castro afirma que la falta de honestidad de Cristian con los medios y la familia de Victoria Kühne la dejó en una posición incómoda (Captura de pantalla @victoriakuhne)

“Es la única mujer de México que tiene dos Grammys americanos como productora; esta mujer tiene lo que quiere, abre la boca y tiene lo que se le da la gana”. Además, mencionó su relación cercana con la familia de Kühne: “Yo conozco a su mamá de Victoria, hace ya muchos años. Quedo mal con los papás de ella. Yo me muero de la pena de hablar con su madre y decirle: ‘Perdona al estúpido de mi hijo’”.

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Castro recalcó que hubo comunicación directa por parte de Cristian y Victoria para anunciar su relación, y que posteriormente el cantante se retractó, perjudicando incluso la amistad entre ambas familias. Indicó que el distanciamiento no es solo con ella, sino que afecta a su círculo social.

“No está haciendo las cosas bien”: Verónica Castro justifica su regaño público a Cristian

En la misma llamada al programa, Verónica Castro aceptó que la relación con su hijo no atraviesa el mejor momento y que la comunicación entre ambos es precaria. Aseguró que decidió hablar públicamente porque considera que alguien debe señalarle sus errores a Cristian:

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“Las cosas que están mal se las tengo que decir porque soy su mamá; yo le hablo crudamente, le digo sus verdades de frente”.

Verónica Castro considera que Cristian renunció a una relación con una reconocida productora galardonada con dos Grammys (Victoria Künhe: Instagram)

La actriz recalcó que la última vez que vio a Cristian fue hace un año en Miami y lamentó que el distanciamiento no solo sea emocional, sino también físico. Explicó que el cantante le avisa cuando visita México, pero no la invita a sus conciertos ni mantienen encuentros personales.

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“En todas las entrevistas dice que me quiere mucho y que quiere vivir conmigo, pero, imagínate, si en cosas tan sencillas está mintiendo o está bromeando, ¿yo cuándo me voy a volver a vivir con él? Ni loca”.

Castro confía en que este llamado de atención en público logre que el cantante cambie la actitud que, según ella, lo está llevando por una senda equivocada.

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Cristian Castro evita responder de inmediato a los reclamos de su madre

Hasta el cierre de esta edición, Cristian Castro no ha realizado declaraciones directas sobre los señalamientos públicos de su madre. Lo último que manifestó fue que ama a Verónica y desea mejorar su relación con ella. El cantante admitió que “hace muchos jueguitos” y prometió que “ya no voy a hacer berrinches”, reiterando que desea cuidar a su mamá.

Castro resalta que la comunicación con Cristian Castro es escasa y que no mantienen encuentros personales desde hace un año (Foto: Instagram)

El distanciamiento entre ambos, exhibido durante la transmisión de Ventaneando, queda en evidencia tanto por las palabras de Verónica Castro como por la falta de contacto en fechas significativas y la ausencia de una respuesta concreta por parte de Cristian Castro.

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