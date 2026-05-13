OMD anuncia fechas en México: ciudades y preventa para la banda británica pionera del synth pop

OMD anuncia su regreso a México con conciertos en Guadalajara y Ciudad de México en octubre de 2026 (Ocesa)

El grupo británico Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) regresará a México este 2026 con dos conciertos, en una gira que reafirma el peso del país en su historia musical y que representa un puente entre la nostalgia y la actualidad del synth pop. Según el medio Infobae México, la banda fundada por Andy McCluskey y Paul Humphreys presentará su repertorio de más de cuatro décadas en Guadalajara el 15 de octubre y en Ciudad de México el 18 de octubre, tras una extensa gira que ha recorrido varias ciudades europeas, mostrando la vigencia de su propuesta sonora.

A nivel global, OMD mantiene una presencia sólida, con una comunidad superior a 1.3 millones de suscriptores en sus principales plataformas digitales. México y Estados Unidos figuran entre sus mercados más fieles fuera del Reino Unido, consolidando al país como un destino recurrente en sus giras internacionales. Los boletos para sus próximas fechas en territorio nacional estarán en preventa bancaria el 14 de mayo a las 11:00, y la venta general arrancará el 15 de mayo, tanto en taquillas de los recintos como a través de la plataforma digital www.ticketmaster.com.mx.

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La banda británica ofrecerá conciertos en Guadalajara y Ciudad de México con un repertorio intergeneracional

El calendario anunciado incluye una primera presentación el 15 de octubre en el Teatro Estudio Cavaret de Guadalajara, seguida por un concierto el 18 de octubre en el Pepsi Center de Ciudad de México. OMD promete un recorrido integral por su discografía, que suma 14 álbumes de estudio hasta 2024, y donde destacan himnos generacionales como “Enola Gay” e “If You Leave”.

“Bauhaus Staircase”: el regreso político y experimental de OMD

Su más reciente álbum, Bauhaus Staircase, lanzado en 2023, ha sido calificado por especialistas como uno de los trabajos más audaces en la carrera de OMD. La banda eligió experimentar, en lugar de retirarse de los escenarios después del éxito de “The Punishment of Luxury”, y produjo un disco de contenido político y exploración sonora. Inspirados por el aislamiento del confinamiento, McCluskey y Humphreys abordaron en sus canciones temas como el Antropoceno, la evolución humana y la crisis ambiental, sin renunciar a la sensibilidad pop.

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La pieza “Kleptocracy” es una denuncia sobre la situación de la democracia actual, mientras que temas como “Healing” y “Where We Started” exploran la empatía y la esperanza como respuesta a la experiencia colectiva de la pandemia. Estas composiciones han permitido que la agrupación encuentre eco en oyentes de distintas generaciones, manteniéndose en plena forma creativa más de 40 años después de su debut.

La banda británica promete un recorrido histórico por sus 14 álbumes y éxitos como “Enola Gay” e “If You Leave” (Ocesa)

De “Enola Gay” al Billboard: el legado global de OMD llega a nuevas generaciones

Desde su fundación en Meols, Merseyside en 1978, OMD ha definido una parte esencial del new wave británico. Su sencillo “Enola Gay”, editado en 1980 con un mensaje antibelicista, se instaló como un clásico del género. El éxito internacional llegó en 1986 con “If You Leave”, que alcanzó el puesto número 4 en el Billboard Hot 100, consolidando a la banda como referente global.

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En la actualidad, la música de OMD trasciende generaciones y fronteras, encontrando seguidores tanto entre quienes vivieron la explosión del new wave como entre quienes descubren el synth pop desde plataformas digitales. Las próximas presentaciones en Guadalajara y Ciudad de México son parte de este vínculo duradero con el público mexicano.

La venta de boletos inicia el 14 de mayo y la gira reafirma el papel de México en la historia del grupo

El arranque de la venta de boletos comienza con la preventa Banamex el 14 de mayo a partir de las 11:00. La venta general para los conciertos del 15 y 18 de octubre se realizará al día siguiente, con entradas disponibles en las taquillas de los recintos y a través de la página oficial de Ticketmaster.

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OMD vuelve a México en un momento en el que su legado y renovación creativa consolidan al país como uno de los epicentros de su comunidad de seguidores.