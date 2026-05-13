Por qué tomar jugo de naranja todos los días podría ser bueno para tu corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de personas en todo el mundo incluyen jugo de naranja en su desayuno, convencidas de sus propiedades saludables. Sin embargo, recientes investigaciones han provocado un giro inesperado en la percepción de esta bebida: más allá de su aporte de vitamina C, el jugo podría estar implicado en cambios profundos en el organismo que van mucho más allá de la nutrición básica.

Un estudio dirigido por equipos científicos de Brasil y Estados Unidos, publicado en la revista Molecular Nutrition & Food Research, expone que el consumo diario de jugo de naranja puede inducir modificaciones en la actividad génica vinculada al corazón y al metabolismo.

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Este hallazgo sugiere que ciertos componentes de la bebida podrían tener un papel directo en la protección cardiovascular, aunque los expertos insisten en la necesidad de analizar estos efectos con cautela y en contexto con otros factores de salud pública.

Cambios genéticos y fisiológicos tras el consumo diario de jugo

El citado estudio involucró a un grupo de 20 adultos sanos, quienes durante dos meses bebieron aproximadamente dos tazas diarias de jugo de naranja cien por ciento natural.

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Al término de la intervención, los investigadores analizaron las células inmunitarias de los participantes y constataron cambios en más de mil setecientos genes.

Estos resultados no solo documentan la magnitud del impacto, sino que también muestran que la bebida puede reducir la inflamación y mejorar la función vascular.

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De acuerdo con los autores, los efectos no fueron idénticos para todos. Las personas con peso normal tendieron a mostrar cambios sobre todo en genes relacionados con la inflamación, mientras que quienes tenían sobrepeso experimentaron modificaciones más marcadas en genes ligados al metabolismo de las grasas y la utilización de energía.

Los responsables del ensayo atribuyen estos cambios principalmente a los flavonoides presentes en la naranja, compuestos antioxidantes que, según el estudio, pueden actuar como protectores cardiovasculares.

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En concreto, la investigación sugiere que el consumo diario de jugo de naranja podría modular la actividad del sistema inmune y la función metabólica, generando beneficios personalizados según el perfil fisiológico del consumidor.

Esta conclusión abre la puerta a futuras recomendaciones dietéticas adaptadas a características individuales.

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Un estudio internacional señala que beber jugo de naranja a diario puede modificar genes relacionados con la salud del corazón y el metabolismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencia internacional y posición de organismos de salud

Las conclusiones de este trabajo se suman a una creciente base de datos provenientes de centros como el National Institutes of Health (NIH) y de revisiones de medios como Healthline, que destacan el papel de la vitamina C, el potasio y los flavonoides en la protección cardiovascular.

Según el NIH, el jugo de naranja puede contribuir a la reducción de la presión arterial y la mejora del perfil lipídico, aunque advierten sobre el alto contenido de azúcares libres y la ausencia de fibra, factores que pueden contrarrestar sus beneficios si se consume en exceso.

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La American Heart Association (AHA), por su parte, subraya la importancia de la moderación. Recomienda priorizar la fruta entera por su aporte de fibra y su menor carga glucémica, aunque admite que una pequeña cantidad de jugo cien por ciento natural puede formar parte de una dieta equilibrada.

La organización define la porción adecuada como media taza diaria, aproximadamente 120 mililitros, para adultos sanos.

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Limitaciones del estudio y consideraciones para el futuro

Los propios investigadores responsables del estudio publicado en Molecular Nutrition & Food Research reconocen ciertas limitaciones.

El número de participantes fue reducido y no se incluyó un grupo de comparación con otra bebida, por lo que los resultados, aunque prometedores, requieren confirmación en estudios de mayor escala y duración.

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Es fundamental precisar que los efectos observados no garantizan un beneficio universal. Existen diferencias individuales importantes, y la respuesta al jugo de naranja puede variar según el estado de salud previo, los hábitos alimentarios y la genética particular de cada persona.

Por ello, los expertos insisten en que, aunque el jugo contiene antioxidantes y micronutrientes valiosos, su consumo debe insertarse dentro de una dieta saludable.

La American Heart Association sugiere priorizar la fruta entera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectiva de salud pública: ¿beneficio o riesgo?

Mientras que los científicos celebran el potencial de los flavonoides, las autoridades sanitarias alertan sobre el riesgo de exceder la ingesta recomendada de azúcar, especialmente en contextos de sedentarismo y prevalencia de obesidad.

El jugo de naranja cien por ciento natural podría considerarse un aliado cardiovascular si se consume con moderación y sin desplazar la fruta entera.

La recomendación final de los especialistas es sencilla: aprovechar los beneficios del jugo, pero sin perder de vista que el equilibrio y la variedad en la dieta son insustituibles para una buena salud cardíaca y metabólica.