—Hay tres experiencias que desarrollo en el libro. El destete es central. Como psicoanalista, mi práctica me llevó a acercarme a espacios de crianza, conversar con mujeres que tienen una dedicación especial a la lactancia, no quedar ubicado en el saber pediátrico tradicional. Creo que nadie puede decirle a una mujer hasta cuándo dar la teta. Cómo criar a un niño es una pregunta y una respuesta absolutamente personal. Otra experiencia es la del control de esfínteres. Sorprende mucho hoy en día que haya niños cada vez más grandes que siguen usando pañales. La cuestión no es ponerse en el lugar adaptativo: hay que entender qué quiere decir el control de esfínteres, que no es meramente la capacidad de controlar las heces. Y la tercera cuestión tiene que ver con un trabajo que vengo a haciendo en relación a cómo retar a un niño. Cuando a niños pequeños se los pone en penitencia, la pregunta siempre es sobre cuáles son las condiciones para que pueda entender un acto y sus consecuencias. Más que dar consejos acerca de cómo hay que retar a un niño, lo que quiero subrayar es cómo evitar que, por impotencia, los adultos terminemos siendo sádicos con los niños, queriendo que entiendan cosas que no pueden entender.