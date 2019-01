—Yo soy absolutamente inclusiva de los varones y pienso que lo que estamos haciendo ahora es un enorme ejemplo: escuchar y leer. Aunque parezcan cosas muy simples, es algo que los varones no han hecho en los últimos 20 años. Los varones no me leyeron. Pero en el último año sí los veo leyéndome. Si hacía una charla, venían 90 mujeres y tres varones —mi hijo, un amigo y un padre que había caído de casualidad—; hoy vienen. No en la misma proporción, claro, pero hay varones interesados. Yo tengo la postura de invitarlos, de que escuchen, de que los invitemos a transformar, de no linchar a todos los varones. Hay que comprender que es una victoria del feminismo el que hoy estén interesados. Así como tenemos que hacernos cargo de nuestras derrotas, tenemos que hacernos cargo de nuestra victoria. Conversar con los varones es una victoria que hay que potenciar.