República Dominicana: Adolescente bajo investigación tras hallazgo de niño de 10 años sin vida en arroyo

La Policía Nacional de República Dominicana confirmó el hallazgo sin vida del niño Raudier Steben en el arroyo de Reja, San Cristóbal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Nacional de República Dominicana informó este jueves que investiga la muerte de Raudier Steben, un niño de 10 años, que fue encontrado sin vida en el arroyo de Reja, en el sector Hato Dama, San Cristóbal. El caso involucra a un adolescente de 14 años, cuya identidad se mantiene en reserva debido a la legislación vigente sobre la protección de menores. Las autoridades informaron que esperan los resultados de la autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento.

El hallazgo se produjo luego de que la madre de la víctima reportó su desaparición el día de ayer. Según declaraciones oficiales, Raudier no regresó al destino donde había sido enviado ni a su vivienda, lo que motivó la alerta inmediata ante la Policía Nacional.

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De acuerdo con el vocero de la institución, Diego Pesqueira, desde el momento de la denuncia, agentes policiales desplegaron operativos de búsqueda y rastreo en cumplimiento de los protocolos establecidos para casos de menores extraviados.

“Nuestros agentes de inmediato iniciaron las labores de búsqueda y los rastreos correspondientes cumpliendo los protocolos en este caso”, especificó Pesqueira. El cuerpo del niño fue localizado en estado de descomposición en el arroyo de Reja, en el sector Hato Dama, una zona residencial de San Cristóbal.

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El portavoz policial, Diego Pesqueira, ofreció detalles sobre el caso del menor hallado sin vida. (Cortesía: Policía Nacional República Dominicana)

Procedimientos forenses y levantamiento de evidencias

Tras el hallazgo, personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y de la Policía Científica realizó el levantamiento del cadáver y recogió pruebas en el lugar. Entre los objetos recolectados se encuentran varias prendas de vestir que serán evaluadas como parte del proceso investigativo.

“El INACIF hizo el levantamiento correspondiente en compañía de personal de la Policía Científica, quien colectó en la escena prendas de vestir del niño”, detalló el vocero policial.

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Las autoridades explicaron que la investigación sigue en curso y que se aguardan los resultados de la autopsia para determinar la causa del deceso.

Investigación y protocolos de protección de menores

De igual manera, la Policía dominicana confirmó que un adolescente, vecino del sector, fue la última persona vista junto a la víctima antes de su desaparición.

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La postura oficial señala que este joven se encuentra bajo investigación, cumpliendo los protocolos fijados por la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes. Su identidad permanece protegida por ley.

Las autoridades señalan que no es posible brindar información adicional, debido a la sensibilidad del caso y a la participación de menores de edad. (Cortesía: Freepik)

“Un menor de catorce años de edad, residente en la zona, se encuentra bajo investigación”, afirmó Pesqueira, quien subrayó que, según las primeras entrevistas realizadas a testigos, el adolescente fue observado solo junto a la víctima durante el último avistamiento en la zona.

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Las autoridades insisten en que no pueden adelantar más detalles sobre el proceso, ya que se trata de un caso delicado por involucrar a personas menores de edad. Todo el proceso se ajusta a las normativas que rigen la protección de la identidad y los derechos de niños y adolescentes en Dominicana.

“Por el momento, estamos a la espera de que el INACIF pueda darnos el resultado de la autopsia para poder establecer de una manera inequívoca la causa de muerte”, declaró Pesqueira en sus medios oficiales.

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