República Dominicana

República Dominicana: Adolescente bajo investigación tras hallazgo de niño de 10 años sin vida en arroyo

La desaparición y posterior hallazgo sin vida de un menor de 10 años movilizó a las autoridades, que investigan a un adolescente del sector como parte del proceso

Guardar
Google icon
Primer plano de la mano de un niño de piel morena aferrada a una valla de tela metálica oxidada, con el fondo desenfocado.
La Policía Nacional de República Dominicana confirmó el hallazgo sin vida del niño Raudier Steben en el arroyo de Reja, San Cristóbal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Nacional de República Dominicana informó este jueves que investiga la muerte de Raudier Steben, un niño de 10 años, que fue encontrado sin vida en el arroyo de Reja, en el sector Hato Dama, San Cristóbal. El caso involucra a un adolescente de 14 años, cuya identidad se mantiene en reserva debido a la legislación vigente sobre la protección de menores. Las autoridades informaron que esperan los resultados de la autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento.

El hallazgo se produjo luego de que la madre de la víctima reportó su desaparición el día de ayer. Según declaraciones oficiales, Raudier no regresó al destino donde había sido enviado ni a su vivienda, lo que motivó la alerta inmediata ante la Policía Nacional.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el vocero de la institución, Diego Pesqueira, desde el momento de la denuncia, agentes policiales desplegaron operativos de búsqueda y rastreo en cumplimiento de los protocolos establecidos para casos de menores extraviados.

“Nuestros agentes de inmediato iniciaron las labores de búsqueda y los rastreos correspondientes cumpliendo los protocolos en este caso”, especificó Pesqueira. El cuerpo del niño fue localizado en estado de descomposición en el arroyo de Reja, en el sector Hato Dama, una zona residencial de San Cristóbal.

PUBLICIDAD

El portavoz policial, Diego Pesqueira, ofreció detalles sobre el caso del menor hallado sin vida. (Cortesía: Policía Nacional República Dominicana)

Procedimientos forenses y levantamiento de evidencias

Tras el hallazgo, personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y de la Policía Científica realizó el levantamiento del cadáver y recogió pruebas en el lugar. Entre los objetos recolectados se encuentran varias prendas de vestir que serán evaluadas como parte del proceso investigativo.

“El INACIF hizo el levantamiento correspondiente en compañía de personal de la Policía Científica, quien colectó en la escena prendas de vestir del niño”, detalló el vocero policial.

Las autoridades explicaron que la investigación sigue en curso y que se aguardan los resultados de la autopsia para determinar la causa del deceso.

Investigación y protocolos de protección de menores

De igual manera, la Policía dominicana confirmó que un adolescente, vecino del sector, fue la última persona vista junto a la víctima antes de su desaparición.

La postura oficial señala que este joven se encuentra bajo investigación, cumpliendo los protocolos fijados por la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes. Su identidad permanece protegida por ley.

Las autoridades señalan que no es posible brindar información adicional, debido a la sensibilidad del caso y a la participación de menores de edad. (Cortesía: Freepik)
Las autoridades señalan que no es posible brindar información adicional, debido a la sensibilidad del caso y a la participación de menores de edad. (Cortesía: Freepik)

Un menor de catorce años de edad, residente en la zona, se encuentra bajo investigación”, afirmó Pesqueira, quien subrayó que, según las primeras entrevistas realizadas a testigos, el adolescente fue observado solo junto a la víctima durante el último avistamiento en la zona.

Las autoridades insisten en que no pueden adelantar más detalles sobre el proceso, ya que se trata de un caso delicado por involucrar a personas menores de edad. Todo el proceso se ajusta a las normativas que rigen la protección de la identidad y los derechos de niños y adolescentes en Dominicana.

“Por el momento, estamos a la espera de que el INACIF pueda darnos el resultado de la autopsia para poder establecer de una manera inequívoca la causa de muerte”, declaró Pesqueira en sus medios oficiales.

Google icon

Temas Relacionados

Policía Nacional República DominicanaSan CristóbalProtección de MenoresInvestigación ForenseRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detienen militares que simulaban allanamientos para robar millones a empresarios en Honduras

Tres presuntos militares fueron capturados en Tegucigalpa acusados ​​de participar en un falso allanamiento contra un empresario hondureño, a quien supuestamente despojaron de más de nueve millones de lempiras, joyas y armas de fuego utilizando uniformes, equipo táctico y procedimientos similares a un operativo oficial.

Detienen militares que simulaban allanamientos para robar millones a empresarios en Honduras

Caja Costarricense de Seguro Social incorpora inteligencia artificial para depuración de listas de espera

El nuevo sistema permitirá identificar con mayor rapidez a los pacientes que ya no requieren atención, agilizando la actualización de registros y optimizando la gestión de recursos humanos en los centros médicos del país

Caja Costarricense de Seguro Social incorpora inteligencia artificial para depuración de listas de espera

Zonas francas panameñas, un imán para la atracción de nuevas inversiones

Proveen condiciones de eficiencia operativa para garantizarle a las empresas niveles de competitividad en los mercados internacionales

Zonas francas panameñas, un imán para la atracción de nuevas inversiones

Honduras implementará nuevo DNI para menores de edad y modernizará el Registro Civil

El Registro Nacional de las Personas (RNP) anunció la implementación de una nueva tarjeta de identidad para menores de edad en Honduras, como parte de un plan orientado a fortalecer el Registro Civil, ampliar la cobertura de identificación y modernizar los procesos de inscripción de nacimientos en el país.

Honduras implementará nuevo DNI para menores de edad y modernizará el Registro Civil

COHEP destaca avances del Gobierno hondureño, pero advierte que los retos estructurales no se resuelven en 100 días

El Sector privado valora apertura a la inversión, pero señala energía, seguridad jurídica y costos de producción como desafíos persistentes

COHEP destaca avances del Gobierno hondureño, pero advierte que los retos estructurales no se resuelven en 100 días

TECNO

Cómo la nube de AWS se convirtió en el motor que sostiene la operación de Rappi

Cómo la nube de AWS se convirtió en el motor que sostiene la operación de Rappi

Elon Musk alquilará su centro de datos a la misma compañía a la que acusó de robarle información

Un entrenador con IA y un nuevo monitor de actividad: lo último de Google para la salud del usuario

Elon Musk identifica el error que paraliza la innovación en la mayoría de las empresas

Bigotes falsos e identificaciones de adultos: niños burlan la verificación de edad en internet

ENTRETENIMIENTO

Meryl Streep luchó para salvar un look icónico en ‘El diablo viste a la moda 2′

Meryl Streep luchó para salvar un look icónico en ‘El diablo viste a la moda 2′

Natalie Portman muestra su vida en París mientras espera a su tercer hijo

Hailey Bieber reconoce sentirse limitada por la atención mediática a su matrimonio con Justin Bieber

La particular razón por la que Turquía prohibió Pokémon durante casi una década

El día que Colin Jost gastó 280.000 dólares en un ferry y Scarlett Johansson lo dejó sin palabras

MUNDO

Tras el intercambio de ataques en Ormuz, Estados Unidos descartó el regreso de las hostilidades e Irán afirmó que todo está “bajo control”

Tras el intercambio de ataques en Ormuz, Estados Unidos descartó el regreso de las hostilidades e Irán afirmó que todo está “bajo control”

El bloqueo naval de Estados Unidos obliga a Irán a recortar su producción de petróleo por primera vez desde el inicio del conflicto

Detuvieron a un hombre armado tras amenazar al ex príncipe Andrés cerca de su residencia en Sandringham

Mientras Estados Unidos presiona en la ONU, Irán busca controlar y gravar el paso de buques por el estrecho de Ormuz

Millones de barcos, rutas históricas y alianzas estratégicas: la historia del estrecho de Malaca y su rol en la economía global