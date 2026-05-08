Gobierno de Colima confirma detención de “El Chuky”, jefe de plaza del CJNG, además de un operador de EEUU

Los sujetos detenidos (Gobierno de Colima)

Las autoridades de Colima confirmaron la detención de Lorenzo “N” alias El Chucky, un hombre que es conocido como El Chucky, quien es identificado como un jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de que fueron aseguradas otras cuatro personas, entre ellas un sujeto de origen estadounidense.

El 7 de mayo la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima informó que, en el marco de la Operación Goya, fueron detenidos cinco generadores de violencia identificados como objetivos prioritarios en la entidad.

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Las detenciones fueron realizadas de forma coordinada entre diversas corporaciones federales y estatales: uno de los objetivos fue aprehendido en el Puerto de Manzanillo y los cuatro restantes en la zona conurbada de Colima.

Fue destacada la detención de Lorenzo “N”, alias “El Chucky”, identificado como líder de un cartel y capturado en Manzanillo. Las autoridades lo señalan como presunto responsable de extorsión, homicidios, tráfico de drogas y corrupción de aduanas.

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El sujeto capturado (X/@MarthaIBerraA)

De forma simultánea, un segundo equipo de elementos de seguridad logró la aprehensión, en el municipio de Colima, de Juan “N”, señalado como presunto responsable de delitos contra la salud y autor material del homicidio de un policía estatal.

En ese mismo tiempo operativo, distintos equipos concretaron la detención de Guillermo “N”, capturado con drogas y vinculado al homicidio de otro policía estatal, y la de Adrián “N”, detenido por robo calificado a comercios en la entidad.

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Un estadounidense entre los suejtos capturados

El quinto objetivo aprehendido fue Alex “N”, un sujeto originario de Estados Unidos y vinculado al tráfico de drogas y al lavado de dinero. Sobre él pesa una orden de extradición en el estado de California por los delitos de tráfico de drogas y dinero, mientras que en México operaba como sicario y distribuidor para un cartel del estado de Jalisco.

Según información compartida por el periodista Carlos Jiménez, el hombre extranjero detenido responde al apodo El Gringo Jomi.

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“El quinto objetivo se trata de Alex “N”, norteamericano vinculado al tráfico de drogas y lavado de dinero, con orden de extradición en California", se puede leer en el informe de las autoridades.

En los operativos participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de nivel federal, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, la Fiscalía General del Estado (FGE) y su homóloga de Michoacán.

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Célula cobra del CJNG en Colima

Por su parte, el pasado 19 de abril las autoridades informaron sobre la desarticulación de una estructura criminal denominada Cobra, al parecer ligada al CJNG.

“Logramos desactivar y anular la capacidad operativa de una célula denominada Célula Cobra de este grupo delictivo que a través de trabajos de inteligencia logramos detectar la manera en la que operan y cómo integran sus grupos operativos”, fueron las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo en una conferencia de prensa.

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