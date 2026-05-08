México

Gobierno de Colima confirma detención de “El Chuky”, jefe de plaza del CJNG, además de un operador de EEUU

En total fueron detenidos cinco sujetos, identificados como generadores de violencia y objetivos para las autoridades

Guardar
Google icon
Gobierno de Colima confirma detención de “El Chuky”, jefe de plaza del CJNG, además de un operador de EEUU
Los sujetos detenidos (Gobierno de Colima)

Las autoridades de Colima confirmaron la detención de Lorenzo “N” alias El Chucky, un hombre que es conocido como El Chucky, quien es identificado como un jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de que fueron aseguradas otras cuatro personas, entre ellas un sujeto de origen estadounidense.

El 7 de mayo la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima informó que, en el marco de la Operación Goya, fueron detenidos cinco generadores de violencia identificados como objetivos prioritarios en la entidad.

PUBLICIDAD

Las detenciones fueron realizadas de forma coordinada entre diversas corporaciones federales y estatales: uno de los objetivos fue aprehendido en el Puerto de Manzanillo y los cuatro restantes en la zona conurbada de Colima.

Fue destacada la detención de Lorenzo “N”, alias “El Chucky”, identificado como líder de un cartel y capturado en Manzanillo. Las autoridades lo señalan como presunto responsable de extorsión, homicidios, tráfico de drogas y corrupción de aduanas.

PUBLICIDAD

Golpe al CJNG en Colima: detienen a "El Chuky", presunto jefe de plaza ligado a varios delitos
El sujeto capturado (X/@MarthaIBerraA)

De forma simultánea, un segundo equipo de elementos de seguridad logró la aprehensión, en el municipio de Colima, de Juan “N”, señalado como presunto responsable de delitos contra la salud y autor material del homicidio de un policía estatal.

En ese mismo tiempo operativo, distintos equipos concretaron la detención de Guillermo “N”, capturado con drogas y vinculado al homicidio de otro policía estatal, y la de Adrián “N”, detenido por robo calificado a comercios en la entidad.

Un estadounidense entre los suejtos capturados

El quinto objetivo aprehendido fue Alex “N”, un sujeto originario de Estados Unidos y vinculado al tráfico de drogas y al lavado de dinero. Sobre él pesa una orden de extradición en el estado de California por los delitos de tráfico de drogas y dinero, mientras que en México operaba como sicario y distribuidor para un cartel del estado de Jalisco.

Según información compartida por el periodista Carlos Jiménez, el hombre extranjero detenido responde al apodo El Gringo Jomi.

“El quinto objetivo se trata de Alex “N”, norteamericano vinculado al tráfico de drogas y lavado de dinero, con orden de extradición en California", se puede leer en el informe de las autoridades.

En los operativos participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de nivel federal, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, la Fiscalía General del Estado (FGE) y su homóloga de Michoacán.

Célula cobra del CJNG en Colima

Por su parte, el pasado 19 de abril las autoridades informaron sobre la desarticulación de una estructura criminal denominada Cobra, al parecer ligada al CJNG.

“Logramos desactivar y anular la capacidad operativa de una célula denominada Célula Cobra de este grupo delictivo que a través de trabajos de inteligencia logramos detectar la manera en la que operan y cómo integran sus grupos operativos”, fueron las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo en una conferencia de prensa.

Google icon

Temas Relacionados

CJNGColimaManzanilloEEUUNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

BTS en México hoy 7 de mayo en vivo: Jin y RM lucen sombreros mexicanos

El grupo de K-pop tiene este jueves su primer concierto de tres fechas programadas en CDMX

BTS en México hoy 7 de mayo en vivo: Jin y RM lucen sombreros mexicanos

Lluvias fuertes y calor de hasta 45 grados golpearán a México este viernes

El SMN prevé tormentas eléctricas, vientos intensos y altas temperaturas en gran parte del territorio nacional

Lluvias fuertes y calor de hasta 45 grados golpearán a México este viernes

Jugador de Chivas respalda a Amaury Vergara tras polémica con la Selección Mexicana

El escándalo mediático puso en jaque a los futbolistas de Guadalajara, pues estuvieron cerca de perder su lugar en el Tri para el Mundial 2026, dentro de la plantilla apoyaron la postura

Jugador de Chivas respalda a Amaury Vergara tras polémica con la Selección Mexicana

México lidera entre las economías latinas por su integración con las cadenas de suministro de América del Norte, asegura banco suizo UBS

El banco suizo identifica la revisión del T-MEC y la guerra en Irán como las dos amenazas externas más inmediatas para la economía mexicana

México lidera entre las economías latinas por su integración con las cadenas de suministro de América del Norte, asegura banco suizo UBS

¡Euforia total! Así se vivió el concierto de BTS desde afuera del Estadio GNP Seguros

Ante la falta de boletos, las ARMYs escucharon a la banda afuera del Foro Sol

¡Euforia total! Así se vivió el concierto de BTS desde afuera del Estadio GNP Seguros
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos por desvío de 300 millones de pesos tras operativo simultaneo en CDMX y Querétaro

Caen dos por desvío de 300 millones de pesos tras operativo simultaneo en CDMX y Querétaro

Detienen a “El Cabo”, presunto integrante del CJNG ligado a un centro de reclutamiento en Teuchitlán, Jalisco

Rayos X delatan a joven que intentaba viajar de la CDMX a Veracruz con 47 kilos de marihuana en tres maletas

Vinculan a proceso a Alexander Benavides, alias “Metro 9”, líder de una facción del Cártel del Golfo

Atacan a balazos a agentes de la Fiscalía de Jalisco en Zapopan: reportan tres heridos

ENTRETENIMIENTO

BTS en México hoy 7 de mayo en vivo: Jin y RM lucen sombreros mexicanos

BTS en México hoy 7 de mayo en vivo: Jin y RM lucen sombreros mexicanos

¡Euforia total! Así se vivió el concierto de BTS desde afuera del Estadio GNP Seguros

‘Los Auténticos Caligaris’: cuánto cuesta el boleto más barato y el más caro para verlos en CDMX

Madre e hija fans de BTS que lloraban en el Zócalo cumplen su sueño: influencer les regala boletos

Latin Lover sale en defensa de ‘El Patrón’, procesado por golpear a su esposa: “Todos cometemos errores”

DEPORTES

Jugador de Chivas respalda a Amaury Vergara tras polémica con la Selección Mexicana

Jugador de Chivas respalda a Amaury Vergara tras polémica con la Selección Mexicana

Quién es Nicolás Morales, nuevo entrenador de Atlante Femenil

¿Quién es Juan José Calero? El refuerzo que Pumas ya habría cerrado para el siguiente torneo

Brandon Valenzuela y Antonio Campos se reúnen con Marcelo Ebrard en Canadá

Julio César Chávez vs Travieso Arce: donde, cuándo y a qué hora ver la pelea de beneficencia entre las leyendas