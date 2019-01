—No sé casi nada del género policial. Y eso fue lo otro que me atrajo para escribir el relato. El destetado era el título, no podía ser otro. Muchas veces, el desencadenante de un hecho tan dramático, forma y no forma parte de la historia. Puede generarla, y también sufrir sus consecuencias, sin tener ninguna responsabilidad. Sospecho que el azar y la suerte son determinantes es muchísimas cuestiones humanas, no sólo en la trama de un policial.