Buscan intensamente a un argentino que desapareció en España: dejó su auto en el taller y nunca volvió

Buscan a Gracián Scalco, un argentino de 52 años visto por última vez en Valencia

La Guardia Civil española busca a un argentino que desapareció el martes pasado en la zona de L’Eliana, provincia de Valencia. El hombre fue identificado como Gracian Scalco, de 52 años, oriundo de Canning, quien emigró con su familia en diciembre de 2025.

La desaparción movilizó a las autoridades locales que intentan averiguar su paradero mientras recogen información. La última vez que fue visto fue en la calle Jaume Ferran, alrededor de las 11.30, cuando se cruzó con su hijo, antes de que el hombre ingresara a un taller mecánico para dejar su camioneta y perder contacto.

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Según NA, los hijos y su esposa comenzaron a preocuparse cuando Scalco no regresó a la casa. “Empezamos a llamarlo por teléfono, pero no contestaba”, contó uno de sus hijo en un medio local. Frente a esto, la preocupación no hizo más que crecer, por lo que fueron a buscarlo al taller donde lo vieron por última vez.

Allí, encontraron el vehículo y sus pertenencias. Decidieron consultar al responsable del local, quien no tenía ninguna información sobre el hombre desaparecido, como tampoco qué haria tras entregar la camioneta.

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“No entendemos nada porque es una persona muy sana, sin problemas, sin ninguna enfermedad”, expresó su hijo con preocupación sobre su padre desaparecido. También señaló: “Para nosotros, lo más lógico es pensar que quizá salió a caminar sin celular ni nada y tuvo algún accidente o algo. Tal vez por el estrés del cambio de vida, de dejar Argentina y venir aquí, necesitaba despejarse. Pero tampoco entendemos nada. Es todo muy raro”.

Una vez alertardas las autoridades, se desplegó una investigación que involucra drones, helicópteros, perros rastreadores y patrullas. Hasta el momento, no existe ninguna pista firme sobre el paradero de Scalco. La ausencia de cámaras de seguridad en la zona complica el avance del caso, destacó el entorno familiar.

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El alerta policial se difundió rápidamente tanto por canales oficiales como a través de redes sociales, tras la preocupación del personal del taller y familiares. En el caso de desapariciones en España, la Guardia Civil ocupa un lugar central en los operativos de búsqueda.

Buscan a un argentino que desapareció en Francia

La familia de Juan Ignacio Debandi Álvarez, un biólogo argentino de 36 años, oriundo de General Rodríguez, inició una búsqueda internacional a fines de abril tras tres meses sin información sobre su paradero en Europa. Según el relato, el último contacto fue una videollamada realizada el 11 de enero, después de la cual no se recibieron noticias confirmadas.

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Los datos del biólogo de 36 años que desapareció en Francia y es buscado por la Interpol

Sus allegados comentaron que el hombre siempre contestaba los mensajes, sin embargo, cuando empezaron a pasar las semanas sin respuesta alguna, decidieron hacer la denuncia por desaparición. La inquietud creció luego de que, el 18 de enero, los dispositivos electrónicos de Debandi Álvarez dejaron de emitir señal en Marsella, en el sur de Francia.

Desde entonces, se desplegó un operativo de búsqueda en Francia, España e Irlanda, que cuenta con la colaboración de Interpol, según detalló la familia. Mientras avanzan los operativos en territorio europeo, los allegados de Debandi Álvarez solicitan información a cualquier persona que pueda aportar datos.

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La Cancillería argentina recomienda a quienes viajan o residen en el extranjero registrar su estadía en el consulado correspondiente, mantener frecuente contacto con familiares y contratar seguros de viaje que incluyan cobertura ante emergencias o desapariciones Argentinos que van a vivir en el exterior. En caso de desaparición, los consulados actúan como enlace entre las familias y las autoridades locales, gestionando la activación de alertas internacionales, como las notificaciones amarillas de Interpol.

La cooperación internacional, la presión de la sociedad civil y el acceso a tecnología de rastreo son herramientas clave en la búsqueda de personas en el extranjero, mientras las familias insisten en la necesidad de no dejar de difundir los casos y aportar datos que permitan avanzar en las investigaciones.

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