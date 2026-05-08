Lluvias fuertes y calor de hasta 45 grados golpearán a México este viernes

México enfrentará este viernes 8 de mayo una combinación de fenómenos meteorológicos que mantendrán condiciones extremas en gran parte del país.
Mientras el frente frío número 49 continuará generando lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles granizadas en el noreste y oriente del territorio nacional, la onda de calor seguirá elevando las temperaturas por encima de los 40 grados en al menos 10 estados.
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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias más fuertes se concentrarán en entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde además existe riesgo de inundaciones, deslaves, crecida de ríos y encharcamientos en zonas urbanas.
Lluvias fuertes y tormentas afectarán al noreste y sureste de México
El frente frío 49 permanecerá estacionario sobre el noreste del país y, al interactuar con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, provocará precipitaciones de consideración durante todo el viernes.
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Estados con lluvias muy fuertes:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
Además, se esperan:
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- Descargas eléctricas
- Posible caída de granizo
- Reducción de visibilidad en carreteras
- Riesgo de deslaves y desbordamientos
En entidades como Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala también se pronostican lluvias fuertes y chubascos, mientras que la Ciudad de México tendrá intervalos de lluvia acompañados de actividad eléctrica durante la tarde y noche.
Onda de calor continuará con temperaturas superiores a 45 grados
Pese a las lluvias en distintas regiones, el ambiente extremadamente caluroso continuará dominando gran parte del país.
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El SMN informó que la onda de calor seguirá activa en 27 entidades.
Estados con temperaturas mayores a 45 °C:
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- Baja California
- Guerrero
Estados con temperaturas de 40 a 45 °C:
- Sonora
- Michoacán
- Oaxaca
- Chiapas
- Morelos
- Puebla
- Campeche
- Yucatán
También se prevén temperaturas de entre 35 y 40 grados en estados como Sinaloa, Jalisco, Colima, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
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Las autoridades recomendaron:
- Evitar exposición prolongada al sol
- Mantenerse hidratados
- No realizar actividades físicas intensas entre las 11:00 y 16:00 horas
- Poner especial atención en niños y adultos mayores
Ciudad de México tendrá calor, lluvias y fuertes rachas de viento
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En el Valle de México se espera una mañana con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco, aunque durante la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias con posibles tormentas eléctricas y caída de granizo.
Para la Ciudad de México se pronostica:
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- Temperatura mínima de 14 a 16 °C
- Temperatura máxima de 29 a 31 °C
- Rachas de viento de hasta 50 km/h
Mientras tanto, en Toluca se esperan temperaturas de entre 8 y 26 grados.
La onda de calor seguirá presente principalmente en la zona norte de la capital y en regiones del Estado de México.
Vientos fuertes y posibles torbellinos elevan riesgos en el norte
Otro de los fenómenos que mantendrá vigilancia meteorológica será el viento intenso en estados del norte y noreste del país.
Se pronostican rachas de hasta 70 km/h en:
- Chihuahua
- Coahuila
- Durango
Además, podrían registrarse:
- TolvanerasCaída de árboles
- Daños en anuncios espectaculares
- Posible formación de torbellinos en zonas de Nuevo León y Coahuila
En las costas del Pacífico también habrá oleaje elevado de hasta tres metros en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Autoridades llaman a mantenerse atentos ante lluvias y calor extremo
El Servicio Meteorológico Nacional pidió a la población mantenerse informada mediante canales oficiales y extremar precauciones ante las condiciones meteorológicas previstas para este viernes.
Recomendaciones principales:
- Evitar cruzar ríos o calles inundadas
- Revisar techos, anuncios y objetos que puedan caer por el vientoTener lista una mochila de emergencia
- Usar protector solar y ropa ligera
- Manejar con precaución ante lluvia y bancos de niebla
Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían intensificarse de forma repentina en algunas regiones, especialmente durante la tarde y noche, por lo que exhortaron a seguir los avisos de Protección Civil y autoridades estatales.
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