México

Lluvias fuertes y calor de hasta 45 grados golpearán a México este viernes

El SMN prevé tormentas eléctricas, vientos intensos y altas temperaturas en gran parte del territorio nacional

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Se prevén temperaturas de hasta 32 grados Celsius.
México enfrentará este viernes un clima extremo con lluvias intensas en el sur y noreste, y una fuerte onda de calor en gran parte del país. Crédito: Cuartoscuro.

México enfrentará este viernes 8 de mayo una combinación de fenómenos meteorológicos que mantendrán condiciones extremas en gran parte del país.

Mientras el frente frío número 49 continuará generando lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles granizadas en el noreste y oriente del territorio nacional, la onda de calor seguirá elevando las temperaturas por encima de los 40 grados en al menos 10 estados.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias más fuertes se concentrarán en entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde además existe riesgo de inundaciones, deslaves, crecida de ríos y encharcamientos en zonas urbanas.

Lluvias fuertes y tormentas afectarán al noreste y sureste de México

El frente frío 49 permanecerá estacionario sobre el noreste del país y, al interactuar con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, provocará precipitaciones de consideración durante todo el viernes.

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Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas.
El frente frío 49 provocará lluvias intensas en el noreste, oriente y sur del país durante este viernes. Crédito: Cuartoscuro.

Estados con lluvias muy fuertes:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas

Además, se esperan:

  • Descargas eléctricas
  • Posible caída de granizo
  • Reducción de visibilidad en carreteras
  • Riesgo de deslaves y desbordamientos

En entidades como Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala también se pronostican lluvias fuertes y chubascos, mientras que la Ciudad de México tendrá intervalos de lluvia acompañados de actividad eléctrica durante la tarde y noche.

Onda de calor continuará con temperaturas superiores a 45 grados

Pese a las lluvias en distintas regiones, el ambiente extremadamente caluroso continuará dominando gran parte del país.

La pobreza se mide por diversos factores
La onda de calor seguirá afectando a gran parte del país con temperaturas superiores a los 40 grados. Crédito:Cuartoscuro

El SMN informó que la onda de calor seguirá activa en 27 entidades.

Estados con temperaturas mayores a 45 °C:

  • Baja California
  • Guerrero

Estados con temperaturas de 40 a 45 °C:

  • Sonora
  • Michoacán
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Morelos
  • Puebla
  • Campeche
  • Yucatán

También se prevén temperaturas de entre 35 y 40 grados en estados como Sinaloa, Jalisco, Colima, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Las autoridades recomendaron:

  • Evitar exposición prolongada al sol
  • Mantenerse hidratados
  • No realizar actividades físicas intensas entre las 11:00 y 16:00 horas
  • Poner especial atención en niños y adultos mayores
Una mujer con la cara enrojecida y sudorosa, con una botella de agua en una mano y la otra en la frente, sentada en un banco en una plaza urbana.
El SMN advierte que la onda de calor se mantendrá activa en más de 20 estados del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciudad de México tendrá calor, lluvias y fuertes rachas de viento

En el Valle de México se espera una mañana con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco, aunque durante la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias con posibles tormentas eléctricas y caída de granizo.

Para la Ciudad de México se pronostica:

  • Temperatura mínima de 14 a 16 °C
  • Temperatura máxima de 29 a 31 °C
  • Rachas de viento de hasta 50 km/h

Mientras tanto, en Toluca se esperan temperaturas de entre 8 y 26 grados.

La onda de calor seguirá presente principalmente en la zona norte de la capital y en regiones del Estado de México.

Vientos fuertes y posibles torbellinos elevan riesgos en el norte

Otro de los fenómenos que mantendrá vigilancia meteorológica será el viento intenso en estados del norte y noreste del país.

Se prevén vientos fuertes en el norte del país con rachas que podrían alcanzar los 70 km/h. EFE/ Ángel Hernández
Se prevén vientos fuertes en el norte del país con rachas que podrían alcanzar los 70 km/h. EFE/ Ángel Hernández

Se pronostican rachas de hasta 70 km/h en:

  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Durango

Además, podrían registrarse:

  • TolvanerasCaída de árboles
  • Daños en anuncios espectaculares
  • Posible formación de torbellinos en zonas de Nuevo León y Coahuila

En las costas del Pacífico también habrá oleaje elevado de hasta tres metros en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Autoridades llaman a mantenerse atentos ante lluvias y calor extremo

El Servicio Meteorológico Nacional pidió a la población mantenerse informada mediante canales oficiales y extremar precauciones ante las condiciones meteorológicas previstas para este viernes.

Recomendaciones principales:

  • Evitar cruzar ríos o calles inundadas
  • Revisar techos, anuncios y objetos que puedan caer por el vientoTener lista una mochila de emergencia
  • Usar protector solar y ropa ligera
  • Manejar con precaución ante lluvia y bancos de niebla

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían intensificarse de forma repentina en algunas regiones, especialmente durante la tarde y noche, por lo que exhortaron a seguir los avisos de Protección Civil y autoridades estatales.

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