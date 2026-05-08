Luisana Lopilato mostró detalles de su estadía en Buenos Aires: la divertida actividad que hizo con sus amigas

La actriz organizó una pijamada con sus amigas de la infancia, mostrando la importancia de la amistad y los reencuentros en su vida

Luisana Lopilato volvió a la Argentina y, como es habitual en ella, lo compartió con sus seguidores a través de una serie de publicaciones que mezclan trabajo, nostalgia y la calidez de los afectos de siempre. En pleno rodaje de su nueva película, la actriz aprovechó su estadía para dedicarse también a lo más íntimo: el reencuentro con sus amigas de toda la vida y la organización de una pijamada que, según sus propias palabras, “no tiene edad”.

“Feliz de estar en Argentina nuevamente por unos días”, escribió Luisana en sus redes, acompañando la frase con una selfie sonriente y relajada. Ya instalada en Buenos Aires, la actriz se mostró en distintas facetas: desde los momentos de estudio con el guion de su próximo proyecto, pasando por las rutinas de entrenamiento que define como su “cable a tierra”, hasta los mensajes a la distancia con sus hijos, a quienes extraña “un montón” mientras sigue adelante con su agenda profesional.

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Luisana Lopilato regresó a Buenos Aires para el rodaje de su nueva película 'El Sobrino' y compartió cada momento con sus seguidores

Sin embargo, uno de los puntos altos de su visita fue el reencuentro con sus amigas de la infancia, con quienes organizó una auténtica pijamada. “Nada como la compañía y una pijamada con amigas. Uno nunca es grande para eso. Nos amo”, escribió, junto a una foto en la que se la ve distendida, en pijama y rodeada de risas y abrazos. La imagen, que rápidamente acumuló miles de likes y comentarios, mostró a Luisana lejos del glamour de las alfombras rojas y más cerca de esa cotidianeidad que la conecta con sus raíces.

En su estadía, Luisana Lopilato organizó una divertida pijamada con amigas de la infancia, mostrando su lado más íntimo y cotidiano

El regreso de Lopilato no fue solo para disfrutar de los afectos; la actriz llegó al país con un desafío laboral importante: el rodaje de “El Sobrino”, la nueva película de Netflix dirigida por Damián Szifron y protagonizada junto a Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese y Valeria Lois, entre otros. La historia, ambientada en el universo de la música clásica, narra el choque de egos y emociones entre un pianista consagrado y su joven sobrino prodigio, y llevará a los protagonistas en un recorrido que va desde Buenos Aires hasta Hamburgo, Londres y Nueva York.

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Luisana, que desde hace años alterna entre su vida en Canadá junto a Michael Bublé y los viajes por trabajo, mostró en sus redes el equilibrio entre la intensidad de los días de rodaje y la necesidad de reconectar con lo esencial. “Estudiando y grabando”, anotó en una de las imágenes, donde se la ve en ropa cómoda, con el guion en mano y una taza de café cerca, lista para sumergirse en el personaje.

Durante su estadía, Lopilato equilibró grabaciones, estudios de guion y rutinas de entrenamiento físico para mantener su bienestar personal

La artista expresó su nostalgia por sus hijos y familia en Canadá, compartiendo mensajes emotivos y bilingües a través de redes sociales

A la par, compartió mensajes con su familia, especialmente con sus hijos, a quienes les dedicó palabras de amor y extrañó cada día de su estadía en Argentina. “Extrañando a mis peques un mooontón”, escribió en inglés y español, mostrando una captura de mensajes con su hijo mayor, Elías, en la que intercambian “Te extraño” y “I miss you more”.

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El entrenamiento físico tampoco faltó en la rutina de Lopilato. “Ejercicio, mi cable a tierra”, posteó junto a una foto levantando pesas en el gimnasio, dejando claro que, más allá de las exigencias laborales, el cuidado personal y el bienestar siguen siendo una prioridad.

Luisana Lopilato equilibra su exigente agenda profesional con momentos de estudio, ejercicio físico y contacto permanente con su familia

La actriz argentina regresó al país para el rodaje de su nueva película de Netflix, 'El Sobrino', dirigida por Damián Szifron

La actriz, que desde hace años mantiene una relación muy cercana con sus seguidores, no dejó de interactuar ni un solo día. Las historias y posteos reflejaron el pulso de una visita que fue mucho más que trabajo: fue reencuentro, fue amistad y fue una pequeña vuelta a esa Luisana de barrio, que sigue disfrutando de las cosas simples, como una charla hasta la madrugada en pijama o un paseo al aire libre con amigas.

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