—Yo creo que los científicos argentinos se tienen que ir del país para continuar su formación. El problema es que no vuelven. Acá uno está limitado por dos cosas: por las ideas y por los recursos. Por ahí tenés una idea maravillosa y no la podés hacer. Pero si vas a un buen lugar, pujante de ciencia, sólo estás limitado por tus ideas. Insto muchísimo a mis estudiantes a que se vayan a hacer un "posdoc", una estadía, e, idealmente, que una buena proporción de los que se fueron vuelva. Ahí está el problema: no los estamos recibiendo bien, no estamos federalizando el sistema científico, no estamos dando los incentivos adecuados. El éxodo solamente es tal si no vuelven.