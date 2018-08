—Sí, pero no es sólo sobre arte. También es sobre cómo imaginamos el futuro y las formas de convivencia y las dificultades que ya existen pero que se van a exasperar, van a cambiar de rumbo. El origen de esta narración fue en 2014 cuando me invitaron al coloquio que hizo la Biblioteca Nacional por el centenario del nacimiento de Cortázar. Me puse a releer textos —los cuentos me siguieron pareciendo muy atractivos; Rayuela se me cayó—; en todo caso, se me ocurrió otra cosa para mi participación en el coloquio. Ya en ese momento había publicados seis tomos de las cartas, muy voluminosos. Y me pregunté qué era lo que estaba pasando. Como fenómeno editorial de relación vida/obra no era, como se decía, solo algo de las viudas. Pasaba algo más que me interesaba explorar. Entonces, se me ocurrió la distancia de ese arqueólogo chino que se extraña que con Cortázar —como con otros autores: Bolaño, etc.—, sus obras póstumas son más voluminosas. Hay más páginas publicadas que las que ellos decidieron editar en vida.