Los protagonistas son Lara y Tom —en los libros de Magnus los nombres no son azarosos: aquí ella bien podría hacer referencia a la diosa del hogar y él a Santo Tomás—, que conforman una "familia de a dos": un matrimonio que ha decidido no tener hijos. Se aman, viven plenamente su sexualidad, son una pareja sólida y estable, sueñan el futuro juntos, pero no quieren hijos. A ese tipo de pareja, tan frecuente hoy en día, se la suele llamar "dink": double income, no kids. Pero es entonces, aparentemente por un descuido con las pastillas anticonceptivas, que ella queda embarazada.