Volviendo al ensayo sobre Bloom, Villoro rescata varias frases que el académico dijo en un seminario en Yale. "Hay quienes me critican por tratar a Yago o a Julieta como personas. Para mí tienen más realidad que la gente que conozco", dice en una oportunidad. Y en otra, hablando sobre las líneas de Bruto en "Julio César": "La gente se queja de que repitan sus frases fuera del ámbito en que fueron dichas, ¡pero la cita no es otra cosa que la supresión del contexto!". Estas dos ideas ponen de manifiesto cómo se relaciona Villoro con la literatura: por momentos está más interesado en Quijote que en Cervantes y en Robinson que en Defoe; y luego, cada lectura se plaga de frases de otros escritores que rompen la linealidad del texto y abren a nuevas posibilidades. Como si lo más importante no fuera llegar a una verdad sino sostener el diálogo con el lector.