Hace muchos años, un amigo muy aficionado al tenis me dijo: "Hoy la criticamos todos, pero los argentinos no tenemos idea de lo que vamos a extrañar a Gabriela Sabatini". Recordé aquella frase cuando Harlan Coben perfila a Valerie Simpson: una jugadora talentosa que podía jugar de igual a igual con Martina, Steffi y Gabriela. Los apellidos sobran. Valerie había sido una gran figura pero que había sufrido un colapso nervioso que la había alejado del deporte y ahora, algunos años después, intentaba regresar. ¿Quién la mató? ¿Por qué la mataron? Myron no puede dejar de pensar en ella y así comienza la historia.