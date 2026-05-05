Pago de la ONP se desembolsa desde este 8 de mayo según este cronograma

Esta semana te llegará tu pensión ONP. Revisa las fechas oficiales según el cronograma de pago. - Crédito Andina

Atención, jubilados. La Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, ya ha informado que deste este viernes 8 al jueves 14 de mayo se efectuará el pago de las pensiones del mes a 778 mil 958 asegurados a nivel nacional.

Como se sabe, los pensionistas no solo podrán cobrar directamente en el Banco de la Nación, sino también en otras entidades, en sus cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados, de manera segura. El cronograma para pensionistas del DL 19990 ordena las fechas de los pagos que se realizarán según la inicial del apellido paterno:

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Apellidos que inician en A – C: viernes 8 de mayo

Apellidos que inician en D – L: lunes 11 de mayo

Apellidos que inician en M – Q: martes 12 de mayo

Apellidos que inician en R – Z: miércoles 13 de mayo.

Abono de pago a domicilio: viernes 8 de mayo

Inicio del pago a domicilio: jueves 14 de mayo

Fin de pago a domicilio: sábado 23 de abril.

Con tu clave virtual puedes acceder a tus constancias de pago a través de ONP Virtual. | ONP

Para los otros regímenes

Asimismo, el jueves 14 de mayo recibirán su depósito los 65 mil 783 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, pensiones por encargo, Régimen Especial Pesquero y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 14 de mayo. Pago a domicilio: del 18 al 23 de mayo Decreto Ley N° 18846 : Por tipo de pago.Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 14 de mayo. Pago a domicilio: del 18 al 23 de mayo

Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 14 de mayo. Pago a domicilio: del 18 al 23 de mayo Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo: Por tipo de pago.Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 14 de mayo. Pago a domicilio: del 18 al 23 de mayo

Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 14 de mayo. Pago a domicilio: del 18 al 23 de mayo Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: Por tipo de pago.Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 14 de mayo. Pago a domicilio: del 18 al 23 de mayo

Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 14 de mayo. Pago a domicilio: del 18 al 23 de mayo. Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Por tipo de pago.Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 14 de mayo. Pago a domicilio: del 18 al 23 de mayo.

Las fechas de pago de las pensiones ONP. - Crédito Captura de El Peruano

No solo se paga por el Banco de la Nación

Como se sabe, el Banco de la Nación de Perú es la entidad financiera estatal encargada de realizar operaciones para el sector público. Este gestiona el pago de remuneraciones a empleados estatales mediante cuentas bancarias y plataformas digitales. Y también realiza el pago de pensiones, pero aunque no es la única entidad.

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Si eres pensionista de algún régimen administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), puedes solicitar el cambio de entidad bancaria donde recibes tu pensión de jubilación.

Pensión de S/1.000 está vigente desde febrero de 2026. - Crédito Andina

Pero antes de solicitar el cambio, debes asegurar que la entidad bancaria que elijas cumpla con tus necesidades en sus servicios, tales como pago con carta poder, préstamos personales u otros que consideres importantes. Las entidades bancarias disponibles son:

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Banco de la Nación

BBVA Perú

Banco GNB Perú

Banco BanBif

Interbank.