Camila Zuluaga celebró la decisión judicial que obliga a Gustavo Petro a retractarse por llamar “muñecas de la mafia” a periodistas: “Le ganamos”

La polémica frase que el presidente Petro pronunció se mencionó en el discurso de posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín, en agosto de 2024 - créditos @MAndreaNieto/X | @zuluagacamila/IG | Presidencia de la República

El martes 6 de mayo de 2026, el abogado Germán Calderón España confirmó la decisión de la Corte Constitucional de Colombia al divulgar el contenido completo de la Sentencia SU-432 de 2025, que ordena al presidente Gustavo Petro retractarse de sus declaraciones en las que llamó “muñecas de la mafia” a un grupo de mujeres periodistas.

El fallo responde a la declaración que motivó la acción legal presentada por Calderón España y por las abogadas Ana Bejarano Ricaurte y Luisa Fernanda Isaza Ibarra, quienes actuaron en representación de las organizaciones El Veinte y la Fundación para la Libertad de Prensa, así como de varias mujeres periodistas. Petro emitió la expresión cuestionada durante el discurso de posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín, el 30 de agosto de 2024.

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El caso no pasó por alto y varias periodistas reaccionaron a la decisión, entre ellas Camila Zuluaga (Bluradio y Noticias Caracol) y María Andrea Nieto (antes en Semana y ahora en El Control), que celebraron el apoyo del alto tribunal al solicitarle al mandatario que se retracte.

En esa ocasión, el jefe de Estado dijo: “Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta”.

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El abogado Germán Calderón España confirmó la decisión de la Corte Constitucional - crédito @GermanCalderonE/X

Por todo lo anterior, y durante la emisión de Noticias Caracol la noche del mismo martes en que Calderón España anunció el fallo, Zuluaga se refirió a lo ocurrido en su sección Código Caracol.

“Y la Corte Constitucional nos dio la razón a las mujeres periodistas que reclamamos a través de una tutela que el presidente Gustavo Petro nos llamara periodistas del poder y muñecas de la mafia”, inicia su intervención la periodista.

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Zuluaga recalcó que todo se dio en un “escenario institucional con alto poder de difusión y con capacidad de reforzar estereotipos de género y alimentar violencia digital contra las mujeres periodistas.

“Por eso, la corte revocó la decisión del Consejo de Estado que había negado la tutela y ordenó al presidente retractarse, pedir disculpas públicas, poner una nota aclaratoria en el video y la transcripción de la locución y abstenerse de emitir mensajes que vulneren los derechos de las mujeres periodistas a la no discriminación y a una vida libre de violencia de género a nivel digital”.

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La periodista recordó que para “la corte deja claro que el presidente tiene libertad de expresión, pero con límites reforzados, recordando que los funcionarios públicos, especialmente el mandatario, pueden opinar, pero sus palabras tienen un peso institucional mayor. Por eso, deben actuar con especial cuidado para no promover estigmatización, discriminación o violencia, sobre todo frente a las mujeres periodistas que somos sujetos de especial protección en una democracia“.

Para Zuluaga, esta decisión es una "batalla trascendental" que las mujeres periodistas le ganaron al presidente de la República, Gustavo Petro - crédito @ZuluagaCamila/X

Al final, y en el mensaje que Zuluaga dejó desde su cuenta de X con el video de su sección en el noticiero, ella concluyó: “Las mujeres periodistas le ganamos una batalla trascendental al presidente de la República”.

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Aunque el fallo fue comunicado en octubre pasado, el documento de 88 páginas fue liberado hasta ahora y en él se resalta el carácter estigmatizante y discriminatorio de las palabras del mandatario, además de exigir una retractación formal en un espacio de la misma relevancia, como una alocución presidencial.

“ÚLTIMA HORA: El Consejo de Estado me acaba de notificar la sentencia mediante la cual ampararon los derechos de las mujeres a quien @petrogustavo llamó “muñecas de la mafia”. Ahora sí tendrá que retractarse y pedirle excusas a las damas víctimas de ese atropello”, escribió el abogado Calderón.

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La Corte Constitucional fue tajante al considerar que, con su afirmación, el presidente vulneró los derechos de las mujeres periodistas a vivir una vida libre de violencias, a la no discriminación y a la libertad de expresión.

El fallo sostiene que la frase “muñecas de la mafia” no solo cruzó un límite inadmisible, sino que además transmitió la idea de que las mujeres periodistas carecen de autonomía y son serviles a intereses ilegales.

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“Como máxima autoridad, tenía un papel protagónico en la protección y promoción de los derechos fundamentales de los asociados”, puntualizó el documento alto tribunal, advirtiendo que Petro incumplió los deberes propios de su cargo, especialmente considerando su poder de influencia ante más de 8,3 millones de seguidores en X, desde donde la frase fue replicada.

María Andrea Nieto también compartió su reacción al fallo judicial la tarde del martes 5 de mayo de 2026 - crédito @MAndreaNieto/X

A Camila Zuluaga se le sumó María Andrea Nieto

Además de Camila Zuluaga, la periodista María Andrea Nieto (antes en Semana y ahora en El Control), también compartió un video refiriéndose al fallo por parte de la Corte.

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“Con gran júbilo recibo la noticia del fallo de la Corte Constitucional que a partir de hoy le establece cinco días hábiles al presidente Gustavo Petro para que pida excusas y se retracte de la forma ofensiva como se refirió a las periodistas de revista Semana, que en ese momento trabajábamos en ese medio de comunicación, incluida quien les habla, cuando nos llamó periodistas del poder muñecas de la mafia y que nos acusó de supuestamente haber malinterpretado y haber juzgado la movilización del estallido social del 2021″, inicia Nieto.

La periodista fue contundente al expresarle al jefe de Estado: “Así que, presidente Petro, estoy esperando sus excusas, porque le quiero contar a la opinión pública que en compañía del abogado Germán Calderón establecí la primera tutela, precisamente para que se restableciera mi derecho a ejercer el oficio del periodismo con dignidad y sobre todo respetando mi condición de mujer”.

Nieto no desaprovechó la ocasión y aseveró: “Presidente Petro, pida excusas, así como ofende, ahora cumpla con el fallo de la Corte Constitucional”, además de dejarle otro dardo al jefe de Estado, y de paso promocionar un evento personal.

La periodista reaccionó al igual que su colega, Camila Zuluaga, luego de que la Corte fijó cinco días para que el jefe de Estado se retracte y cumpla a cabalidad con lo que dicta el fallo - crédito @MAndreaNieto/X